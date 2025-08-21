Londra'da konut krizi yükseliyor

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı öncü verilere göre, Birleşik Krallık'ta Londra’da özel konut kira fiyatları Temmuz 2025 itibarıyla yıllık bazda yüzde 6,3 artışla aylık ortalama 2 bin 250 sterline yükseldi.

Açıklanan veriler Londra’nın hâlâ Birleşik Krallık’ın en pahalı kiralık konut piyasasına sahip olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda konut üretiminin yetersiz olması ve konut talebinin fazla olması kira fiyatlarındaki yükselişi hızlandıran ana nedenler arasında yer alıyor.