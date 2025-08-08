Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Trump'ın Fed için en güçlü adayı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'deki boş guvernör pozisyonuna, faiz indirim çağrılarını destekleyen bir isim olan Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Stephen Miran'ı atamaya karar verdi. Fed guvernörü Christopher Waller ise Powell'ın yerine geçecek en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

Bloomberg'in haberine göre, Guvernörü , ’ın danışmanları arasında, görev süresi Mayıs 2026’da dolacak Fed Başkanı ’ın yerine geçmesi beklenen en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

Kaynaklar, Trump’ın danışmanlarının, Waller’ın mevcut verilere değil, tahminlere dayalı politika izleme konusundaki istekliliğinden ve Fed sistemi hakkındaki derin bilgisinden etkilendiklerini belirttiler.

Waller’ın bu görevle ilgili olarak başkanın ekibiyle görüştüğünü ifade eden kaynaklar, Trump ile henüz bir görüşme gerçekleşmediği bilgisini aktardılar. Kaynaklar eski Fed yetkilisi Kevin Warsh ve şu anda Trump’ın Ulusal Ekonomi Konseyi direktörü olan Kevin Hassett’in de bu Fed Başkanlığı görevi için yarışta kalmaya devam ettiklerini söylediler.

Trump Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yönetimin Fed başkanlığı aday listesini üç kişiye indirdiğini söylemiş, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in arama komitesinde yer aldığını belirtmişti.

Fed konu hakkında yorum yapmazken, Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, “Başkan Trump en yetkin ve deneyimli kişileri aday göstermeye devam edecek. Ancak, Başkan Trump’ın kendisinden gelmedikçe, personel kararlarıyla ilgili her türlü tartışma tamamen spekülasyon olarak değerlendirilmelidir” açıklamasını yaptı.

Trump’ın Fed guvernörlüğü pozisyonu için aday gösterdiği Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Stephen Miran da perşembe günü Bloomberg Television’a verdiği röportajda, “Guvernör Waller’ın son iki yılda Fed’de enflasyon tahminleri ve bu enflasyona yanıt vermek için Fed politikasının hangi yönde ilerlemesi gerektiğine dair tahminleriyle gerçekten etkileyici bir sicili olduğunu düşünüyorum” dedi.

