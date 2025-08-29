TÜİK açıkladı: Hizmet Üretici Fiyat Endeksi temmuzda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre endeks, bir önceki aya göre yüzde 3,21, Aralık 2024’e göre yüzde 31,23, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,78 arttı.

SEKTÖRLERE GÖRE YILLIK DEĞİŞİM

Yıllık bazda tablo farklılık gösterdi. En düşük artış yüzde 14,56 ile bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetlerinde kaydedildi.

En yüksek artış ise yüzde 59,03 ile büro yönetimi ve destek hizmetlerinde oldu. Veterinerlik yüzde 54,61, hukuk ve muhasebe yüzde 51,79, gayrimenkul yüzde 48,65 oranında yükseldi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre;

* Ulaştırma ve depolama hizmetleri: yüzde 31,89

* Konaklama ve yiyecek hizmetleri: yüzde 37,41

* Bilgi ve iletişim hizmetleri: yüzde 41,00

* Gayrimenkul hizmetleri: yüzde 48,65

* Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: yüzde 36,11

* İdari ve destek hizmetler: yüzde 41,68

SEKTÖRLERE GÖRE AYLIK DEĞİŞİM

Temmuz’da fiyatların en çok arttığı sektörler arasında konaklama yüzde 11,02 ile ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 10,91 ile gayrimenkul hizmetleri ve yüzde 8,37 ile seyahat acentesi ve tur operatörlüğü izledi. Hava yolu taşımacılığı da yüzde 4’ü aşan artışla dikkat çekti.

Buna karşılık bazı hizmet kollarında fiyatlar geriledi. Özellikle programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 16,62’lik sert bir düşüş yaşandı. Reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 3,29, bilimsel araştırma ve geliştirmede ise yüzde 2,29 gerileme görüldü.

Bir önceki aya göre;

Ulaştırma ve depolama hizmetleri: yüzde 2,97

Konaklama ve yiyecek hizmetleri: yüzde 5,20

Bilgi ve iletişim hizmetleri: yüzde 0,26

Gayrimenkul hizmetleri: yüzde 10,91

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: yüzde -0,17 (azalış)

İdari ve destek hizmetler: yüzde 3,50