TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi temmuzda azaldı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Temmuz ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 1,8 azalırken, yıllık bazda yüzde 5 arttı. Haziranda sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0,7 artarken yıllık bazda yüzde 8,3 artmıştı. Böylece Şubat 2024'ten bu yana en yüksek yıllık artış kaydedilmişti.

ALT SEKTÖRLERİN YILLIK DEĞİŞİMLERİ

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı.

ALT SEKTÖRLERİN AYLIK DEĞİŞİMLERİ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.