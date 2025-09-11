Menü Kapat
25°
Ekonomi
Editor
Editor
 İrem Çınar

TÜİK açıkladı: Ticaret satış ve perakende satış hacmi ağustosta arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin ticaret ve perakende satış hacim endekslerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, Temmuz 2025’te ticaret satış hacmi yıllık bazda %11,6 artış gösterdi. Perakende satış hacmi yüzde 13,0 yükselirken, motorlu kara taşıtları ticaretinde yüzde 9,5 artış kaydedildi.

TÜİK açıkladı: Ticaret satış ve perakende satış hacmi ağustosta arttı!
Türkiye İstatistik Kurumu (), 2025 yılı Temmuz ayına ilişkin Satış Hacim Endeksi sonuçlarını yayımladı. Veriler, yıllık bazda ticaretteki artış trendinin sürdüğünü, ancak kısa vadede özellikle toptan ticarette keskin bir gerileme yaşandığını ortaya koydu.

Yıllık bazda güçlü artış
Ticaret satış hacmi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 arttı.

Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımı: yüzde 9,5 artış
Toptan ticaret satış hacmi: yüzde 11,4 artış
ticaret satış hacmi: yüzde 13,0 artış

Aylık bazda sert düşüş
Temmuz 2025’te bir önceki aya göre ticaret satış hacmi yüzde 6,5 geriledi.

Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti ile onarımı: yüzde 0,5 azalış
Toptan ticaret satış hacmi: yüzde 10,0 azalış
Perakende ticaret satış hacmi: yüzde 0,2 azalış

