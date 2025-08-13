Menü Kapat
Ekonomi
TÜİK açıkladı! Türkiye'nin nüfusu ilk 6 ayda 160 bin kişi arttı

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişi oldu. Nüfus, yılın ilk altı ayında 159 bin 910 kişi artış gösterdi. İşte detaylar...

TÜİK açıkladı! Türkiye'nin nüfusu ilk 6 ayda 160 bin kişi arttı
'nin nüfusu, ilk 6 ayda 159 bin 910 kişi artış göstererek 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişi oldu. Nüfusun yüzde 50,01'ini erkekler oluştururken, yüzde 49,99'unu ise kadınlar oluşturuyor.

TÜİK açıkladı! Türkiye'nin nüfusu ilk 6 ayda 160 bin kişi arttı

ÜLKE NÜFUSU 85 MİLYON 824 BİN 854 KİŞİYE ULAŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (), üçer aylık dönemler için ilk kez üretilen dönemlik istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 159 bin 910 kişi arttı.

Böylece ülke nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,01 (42 milyon 923 bin 584 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,99 (42 milyon 901 bin 270 kişi) olarak kaydedildi.

TÜİK açıkladı! Türkiye'nin nüfusu ilk 6 ayda 160 bin kişi arttı

GENÇ NÜFUS AZALDI

TÜİK yayımladığı tablo ile Türkiye'deki bir yıllık nüfus değişimlerini de gösterdi. Tabloya göre son bir yılda yaşlı nüfus artarken genç nüfus azaldı. Örneğin 1 yılda 0-4 yaş grubunda azalış yüzde 5.31'i bulurken, 5-9 yaş grubunda azalış yüzde 3,14 oldu. 1 yılda 75-79 yaş grubunda artış yüzde 11,3 olurken, 85-89 yaş grubunda artış yüzde 8,41'i buldu.

TÜİK açıkladı! Türkiye'nin nüfusu ilk 6 ayda 160 bin kişi arttı

DOĞUMDA AZALMA

Tabloda 1 Temmuz 2024 tarihinden bu yana son bir yılda oranlarında azalma da göze çarpıyor. 0-4 yaş grubunun 1 Temmuz 2024'te nüfusa oranı yüzde 6.11 iken bu oran 1 Temmuz 2025'te yüzde 5.76'ya geriledi.

TÜİK açıkladı: Konut satışında yükseliş sürüyor: En fazla konut hangi ilde satıldı?
