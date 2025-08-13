Tüketici şikayetleri alıp sattı! Şimdi paraya para demiyor

Tokyo merkezli Insight Tech, tüketici şikayetlerini toplayıp analiz ederek şirketler için yeni ürün ve iş konseptleri geliştiriyor. "Fuman Kaitori Center" adını verdikleri çevrim içi platformda, üyeler günlük yaşamlarında karşılaştıkları hayal kırıklıklarını paylaşıyor.

Sistem, puan üzerinden işliyor. Yapay zekâ tarafından değerlendirilen her paylaşım, içeriğine göre 1 ile 10 puan arasında ödüllendiriliyor. Bir puan, 1 yen'e (yaklaşık 0,007 dolar) karşılık geliyor.

750 BİN ÜYEDEN HER GÜN 15 BİN ŞİKAYET

Platformun şu anda yaklaşık 750 bin kayıtlı üyesi var ve günde ortalama 15 bin yeni şikayet alınıyor. Toplanan veriler, anlaşmalı şirketlerle paylaşılıyor. Böylece tüketicinin gerçek ihtiyaçları doğrultusunda ürünler ortaya çıkıyor.

Bu sayede Japonya'nın önde gelen içecek üreticilerinden biri, suda çözünebilen yeşil çay ve farklı içecek tozları geliştirdi. Fikir, ağır ve atılması zahmetli içecek şişelerinden şikayet eden tüketicilerin yorumlarından doğdu.

FİKİR, KLASİK PAZAR ARAŞTIRMALARINA TEPKİ OLARAK DOĞDU

Insight Tech Başkanı Tomohiro Ito, geleneksel pazar araştırmalarının genellikle şirketlerin belirlediği ürün ve temalara odaklandığını söylüyor. Ancak bu yöntemin, gerçek tüketici ihtiyaçlarını tam olarak yansıtmadığını fark etmiş.

Ito, insanların beklentileri ile deneyimleri arasındaki farktan doğan hayal kırıklıklarının, yeni ürün fikirleri için en değerli veri kaynağı olduğuna inanıyor. Bu yaklaşım, şirketi kısa sürede milyon dolarlık bir iş haline getirmiş durumda.