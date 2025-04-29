Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Sigorta ve vergilerle ne kadar kaybediyorsunuz? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Türkiye'de milyonlarca çalışan her ay maaşından sigorta primi ve vergi kesintisi yapılarak sisteme katkıda bulunuyor. İşverenler de çalışanları adına ayrıca sigorta primi ödüyor. Asgari ücretle çalışanlar vergi muafiyeti nedeniyle yalnızca sigorta primi öderken, yıllar boyunca bu kesintilerle emekliliğe yatırım yapılıyor. Peki, bu kadar prim ödemesinin karşılığında emekli olunduğunda alınan aylık ne kadar? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yıllar süren ödemelerin toplamını ve bu katkılara karşılık emeklilikte devletten alınan maaşın ne seviyede olduğunu açıkladı.

Türkiye’de milyonlarca çalışan, her ay düzenli olarak sigorta primi ve vergi ödemekle yükümlü. Bununla birlikte işverenler de çalışanları adına sigorta primi ödemesi yapıyor. Özellikle asgari ücretle çalışan kişiler için vergi muafiyeti bulunsa da, sigorta primi kesintileri devam ediyor. Peki, bu kadar prim ödemesinin karşılığında emekli olunduğunda alınan aylık ne kadar? SGK Uzmanı Özgür Erdursun köşe yazısında yıllarca süren bu ödemelerin toplamını ve bu katkılara karşılık emeklilikte devletten alınan maaşın ne kadar olduğunu açıkladı.



ASGARİ ÜCRETLİNİN PRİMİ

Asgari ücretle çalışan bir kişi net 22.104,68 TL maaş alırken, maaşından 3.640,77 TL sigorta primi ve 260,06 TL işsizlik sigortası primi kesiliyor. Toplamda 3.900,83 TL işçi katkısı oluşuyor. İşveren ise bu çalışan için 4.095,87 TL sigorta primi ve 520,11 TL işsizlik sigortası primi ödüyor. Yani işçi ve işverenin toplam prim katkısı aylık 8.516,81 TL’yi buluyor.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Brüt asgari ücretin işverene maliyeti ise 30.621,48 TL’dir. Bu rakam, düzenli ödemelerde uygulanan 5 puanlık Hazine indirimi sonrası oluşur. İndirimden yararlanamayan işverenler için bu maliyet 31.856,74 TL’ye kadar çıkabiliyor. Böylece toplam sigorta ve vergi maliyeti 9.752,06 TL'ye ulaşabiliyor.



DAHA YÜKSEK MAAŞ ALANLARIN YÜKÜ DAHA AĞIR

Asgari ücretin üzerinde maaş alan kişilerde, vergi yükü daha da artıyor.



Örneğin:

Net 30 bin TL maaş alan bir çalışanın aylık sigorta ve vergi maliyeti: 15.416 TL

Net 40 bin TL maaş için: 24.779 TL

Net 50 bin TL maaş için: 34.142 TL

Net 60 bin TL maaş için: 43.505 TL

Net 75 bin TL maaş için: 57.550 TL

Net 100 bin TL maaş için: 86.119 TL

Bu rakamlar, çalışan maaşı yükseldikçe orantılı olarak artıyor.



Yıllarca ödenen bu primler sonrasın­da emekli olunduğunda emekli aylığı ve her ay sağlık hizmetlerinden yararlanı­lır. Ancak bu ödenen primler sonrasında bağlanan emekli aylığı maalesef düşük kalmaktadır.

EMEKLİ AYLIĞI NEDEN DÜŞÜK KALIYOR?

Yıllarca düzenli olarak ödenen bu yüksek primlere rağmen, emeklilikte alınan aylıklar beklentilerin çok altında kalıyor. Örneğin, net 50 bin TL maaşla çalışan bir kişi, 25 yıl boyunca çalıştığında toplamda 10 milyon 242 bin 600 TL prim ve vergi ödemiş oluyor. Ancak emeklilikte aldığı aylık yaklaşık 25 bin TL civarında kalıyor.



PRİMLER DEĞERLENDIRİLMELİ, EMEKLİ AYLIKLARI ARTIRILMALI

Birçok kişinin düşündüğünün aksine, "Ne kadar prim ödenirse o kadar emekli aylığı alınır" mantığı doğru değildir. Çünkü ödenen primler, hemen geri dönmeyip devletin kasasında yıllarca kalmakta ve değerlendirilmeden beklemektedir. Bu kaynakların nemalandırılarak, emekli olan bireylere daha yüksek aylık bağlanması mümkündür.

EMEKLİ AYLIKLARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Bu veriler ışığında, mevcut emeklilik sistemi çalışanların beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Ödenen primlerin büyüklüğü dikkate alındığında, emekli aylıklarının güncellenmesi ve primlerin daha verimli şekilde değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.