Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Sigorta ve vergilerle ne kadar kaybediyorsunuz? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Türkiye'de milyonlarca çalışan her ay maaşından sigorta primi ve vergi kesintisi yapılarak sisteme katkıda bulunuyor. İşverenler de çalışanları adına ayrıca sigorta primi ödüyor. Asgari ücretle çalışanlar vergi muafiyeti nedeniyle yalnızca sigorta primi öderken, yıllar boyunca bu kesintilerle emekliliğe yatırım yapılıyor. Peki, bu kadar prim ödemesinin karşılığında emekli olunduğunda alınan aylık ne kadar? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yıllar süren ödemelerin toplamını ve bu katkılara karşılık emeklilikte devletten alınan maaşın ne seviyede olduğunu açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 14:28

Türkiye’de milyonlarca çalışan, her ay düzenli olarak sigorta primi ve vergi ödemekle yükümlü. Bununla birlikte işverenler de çalışanları adına sigorta primi ödemesi yapıyor. Özellikle asgari ücretle çalışan kişiler için vergi muafiyeti bulunsa da, sigorta primi kesintileri devam ediyor. Peki, bu kadar prim ödemesinin karşılığında emekli olunduğunda alınan aylık ne kadar? SGK Uzmanı Özgür Erdursun köşe yazısında yıllarca süren bu ödemelerin toplamını ve bu katkılara karşılık emeklilikte devletten alınan maaşın ne kadar olduğunu açıkladı.

ASGARİ ÜCRETLİNİN PRİMİ

Asgari ücretle çalışan bir kişi net 22.104,68 TL maaş alırken, maaşından 3.640,77 TL sigorta primi ve 260,06 TL işsizlik sigortası primi kesiliyor. Toplamda 3.900,83 TL işçi katkısı oluşuyor. İşveren ise bu çalışan için 4.095,87 TL sigorta primi ve 520,11 TL işsizlik sigortası primi ödüyor. Yani işçi ve işverenin toplam prim katkısı aylık 8.516,81 TL’yi buluyor.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Sigorta ve vergilerle ne kadar kaybediyorsunuz? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Brüt asgari ücretin işverene maliyeti ise 30.621,48 TL’dir. Bu rakam, düzenli ödemelerde uygulanan 5 puanlık Hazine indirimi sonrası oluşur. İndirimden yararlanamayan işverenler için bu maliyet 31.856,74 TL’ye kadar çıkabiliyor. Böylece toplam sigorta ve vergi maliyeti 9.752,06 TL'ye ulaşabiliyor.

DAHA YÜKSEK MAAŞ ALANLARIN YÜKÜ DAHA AĞIR

Asgari ücretin üzerinde maaş alan kişilerde, vergi yükü daha da artıyor.

Örneğin:

  • Net 30 bin TL maaş alan bir çalışanın aylık sigorta ve vergi maliyeti: 15.416 TL
  • Net 40 bin TL maaş için: 24.779 TL
  • Net 50 bin TL maaş için: 34.142 TL
  • Net 60 bin TL maaş için: 43.505 TL
  • Net 75 bin TL maaş için: 57.550 TL
  • Net 100 bin TL maaş için: 86.119 TL

Bu rakamlar, çalışan maaşı yükseldikçe orantılı olarak artıyor.

Yıllarca ödenen bu primler sonrasın­da emekli olunduğunda emekli aylığı ve her ay sağlık hizmetlerinden yararlanı­lır. Ancak bu ödenen primler sonrasında bağlanan emekli aylığı maalesef düşük kalmaktadır.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Sigorta ve vergilerle ne kadar kaybediyorsunuz? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

EMEKLİ AYLIĞI NEDEN DÜŞÜK KALIYOR?

Yıllarca düzenli olarak ödenen bu yüksek primlere rağmen, emeklilikte alınan aylıklar beklentilerin çok altında kalıyor. Örneğin, net 50 bin TL maaşla çalışan bir kişi, 25 yıl boyunca çalıştığında toplamda 10 milyon 242 bin 600 TL prim ve vergi ödemiş oluyor. Ancak emeklilikte aldığı aylık yaklaşık 25 bin TL civarında kalıyor.

PRİMLER DEĞERLENDIRİLMELİ, EMEKLİ AYLIKLARI ARTIRILMALI

Birçok kişinin düşündüğünün aksine, "Ne kadar prim ödenirse o kadar emekli aylığı alınır" mantığı doğru değildir. Çünkü ödenen primler, hemen geri dönmeyip devletin kasasında yıllarca kalmakta ve değerlendirilmeden beklemektedir. Bu kaynakların nemalandırılarak, emekli olan bireylere daha yüksek aylık bağlanması mümkündür.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Sigorta ve vergilerle ne kadar kaybediyorsunuz? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

EMEKLİ AYLIKLARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Bu veriler ışığında, mevcut emeklilik sistemi çalışanların beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Ödenen primlerin büyüklüğü dikkate alındığında, emekli aylıklarının güncellenmesi ve primlerin daha verimli şekilde değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kamu işçilerinin zammı ne olacak? Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama
SGK ödemelerinde zaman aşımı ve hak kaybı: 5 yıl detayına dikkat! Hakkınızı tamamen kaybedebilirsiniz

Sıkça Sorulan Sorular

SGK prim ödeme ne kadar?
Asgari ücretli bir çalışan için SGK primi %14 şeklindedir. İşsizlik sigortası %1 şeklindedir. İşveren için ise SGK primi %15,5 şeklindedir. İşveren için işsizlik sigortası payı da %2'dir.
ETİKETLER
#Özgür Erdursun
#Emekli Haberleri
#Sgk Primi
#Emeklilik Sorunları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.