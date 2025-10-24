Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Türk inşaat sektörü yurt dışında 9,2 milyar dolarlık proje geliştirdi

TMB, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin "İnşaat Sektörü Analizi Raporu"nu yayımladı. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Türk inşaat sektörünün bu yılın 9 ayında yurt dışında 9,2 milyar dolarlık 128 proje üstlendiğini bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 15:24

TMB, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin " Analizi Raporu"na göre Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Türk inşaat sektörünün bu yılın 9 ayında yurt dışında 9,2 milyar dolarlık 128 proje hayata geçirdiği açıklandı. Raporda, küresel ve ulusal ölçekte ekonomik gelişmeler ile inşaat sektörüne ilişkin güncel veriler kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Türk inşaat sektörü yurt dışında 9,2 milyar dolarlık proje geliştirdi

Sektörün, yılın ikinci çeyreği itibarıyla üst üste 11 çeyrek büyüdüğüne işaret edilen raporda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat harcamalarının nominal olarak yüzde 48,1 artarak 2,29 trilyon liraya ulaştığı, reel olarak yüzde 20,2 yükseldiği aktarıldı.

Buna karşın yatırımların büyük ölçüde kamu kaynaklı olduğuna dikkat çekilen raporda, "Özel sektörün zayıf talep karşısında temkinli davranması ve konut talebinde kredi koşullarının sınırlayıcı etkisi, büyümenin sürdürülebilirliği konusunda belirsizlik yaratmıştır. Aynı dönemde gayrimenkul sektörü zayıf da olsa büyüme eğilimini sürdürmüş, Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,6 büyüyen gayrimenkul faaliyetleri zayıf bir performans sergilemiştir." ifadesi kullanıldı.

Türk inşaat sektörü yurt dışında 9,2 milyar dolarlık proje geliştirdi

Raporda, ciro endeksi verilerinin inşaatın genel ekonomik aktivitedeki payının arttığını gösterdiği belirtilerek, ağustosta toplam ciro endeksinin yıllık yüzde 36,7, inşaat ciro endeksinin yüzde 53,2 yükseldiği ifade edildi.

Bina inşaatı endeksinin yıllık yüzde 26,6, bina dışı yapıların inşaatının yüzde 17,4, özel inşaat faaliyetlerinin yüzde 25,1 artış gösterdiği aktarılan raporda, bu verilerin, konut ve ticari yatırımlardaki talebin sürdüğüne, kamu projelerinin ise sektöre istikrarlı destek sağladığına işaret ettiği bildirildi.

Raporda, şantiye şeflerine ilişkin dijital izleme uygulamalarıyla, günlük ilerleme, kullanılan iş makineleri ve çalışan sayısının kayıt altına alınmasının hedeflendiği aktarılarak, bu adımın, sektörde dijital dönüşüm, şeffaflık ve verimliliğin artırılması açısından önemli olduğu değerlendirildi.

Türk inşaat sektörü yurt dışında 9,2 milyar dolarlık proje geliştirdi

TÜRK MÜTEAHHİTLER BU YIL EN ÇOK ROMANYA'DA İŞ ÜSTLENDİ

Türk inşaat sektörünün uluslararası arenadaki güçlü konumunu bu yılın 9 ayında da koruduğuna dikkat çekilen raporda, sektörün bu dönemde yurt dışında 9,2 milyar dolarlık 128 yeni proje üstlendiği belirtildi. Raporda, bu dönemde en fazla iş üstlenilen ülkeler arasında 4 milyar dolarla Romanya'nın ilk sırada, 1 milyar dolarla Irak'ın ikinci sırada yer aldığına işaret edildi.

Türk inşaat sektörü yurt dışında 9,2 milyar dolarlık proje geliştirdi

Raporda, jeopolitik riskler, yüksek maliyetler ve finansal sıkılaşmanın, küresel ölçekte inşaat faaliyetlerinde temkinli duruşa yol açtığı aktarılarak, Türkiye'de kamu destekli projelerin sektörde üretim ve istihdam açısından dengeleyici rol oynadığı ifade edildi.

Sektörde faaliyet gösteren firmaların önemli sorunlarından birinin yüksek maliyetli ve kısıtlı finansman koşulları olduğuna işaret edilen raporda, konut kredi faizlerinin yüksek seyretmesinin, özel sektör yatırımlarının yavaşlamasına ve yeni projelerin ertelenmesine yol açtığı kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın almak için bu rakamı bekleyin! İslam Memiş yatırımcılara tüyo
Bitcoin yatırımcıları dikkat! 14 yıl sonra uyanan cüzdan
ETİKETLER
#Ekonomi
#inşaat sektörü
#yatırımlar
#Türkiye İnşaat
#Tmb Raporu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.