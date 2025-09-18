Menü Kapat
Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

Türk kırtasiyecilerin hedefi o ülke: 4 milyar dolarlık pazar

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Taha Keresteci, Türk kırtasiyecilerin ihracatta yeni rotasının 4 milyar dolarlık Suudi Arabistan pazarı olduğunu belirterek, sektörün vizyonunu uluslararası platformlarda anlatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Taha Keresteci, Türk kırtasiyecilerin ihracatta yeni rotasının 4 milyar dolarlık pazarı olduğunu belirterek, sektörün vizyonunu uluslararası platformlarda anlatmaya devam edeceklerini ifade etti. Dernekten yapılan açıklamada, TÜKİD'in, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Stationery & Paper Expo Saudi Arabia Fuarı'na katıldığı belirtildi.

Türk kırtasiyecilerin hedefi o ülke: 4 milyar dolarlık pazar

Açıklamada, 'nun en büyük pazarı olan ve 2025 sonunda 4 milyar dolarlık büyümeye ulaşması beklenen Suudi Arabistan ve kağıt pazarında, TÜKİD'in, Türk kırtasiye sektörünün vizyonunu uluslararası alana taşıdığı belirtildi.

Fuara, Türkiye'den 16 ihracatçı firmanın katılarak ürünlerini sergilediği aktarılan açıklamada, fuarın Suudi Arabistan'ın ilk kırtasiye fuarı olduğu, dünya çapındaki tedarikçileri, distribütörleri ve kilit karar vericileri bir araya getirdiği bildirildi.

Türk kırtasiyecilerin hedefi o ülke: 4 milyar dolarlık pazar

Açıklamada, fuarda 200'den fazla markayı temsil eden 120'yi aşkın katılımcı, 5 binin üzerinde sektör ve satın alma profesyonelleri, üreticiler, distribütörler ve toptancıların buluştuğu vurgulanarak, kırtasiye ve sanat malzemeleri, ofis çözümleri, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ürünler ile modern tüketicilere hitap eden akıllı ürünlerin fuarda sergilendiği aktarıldı.

Türk kırtasiyecilerin hedefi o ülke: 4 milyar dolarlık pazar

4 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜKİD Başkanı Keresteci, Türk kırtasiye sektörü için en önemli çıkış noktasının olduğuna işaret ederek, potansiyel ve yeni ihracat pazarlarını yakından takip ettiklerini ve bu nedenle yurt dışı fuarlara katılmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

Türk kırtasiyecilerin hedefi o ülke: 4 milyar dolarlık pazar

Keresteci, "Suudi Arabistan kırtasiye ve kağıt pazarı, Orta Doğu'nun en büyük pazarı konumunda. 2025 yılı itibarıyla 4,04 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Genç nüfusa ve büyüyen bir eğitim sektörüne sahip. Bu da kırtasiye malzemeleri talebini artıran başlıca etkenler arasında yer alıyor. Burada Riyad Ticaret Müşavirlerimiz Mustafa İlker Özdem ve Hasan Murat Nesimoğlu ile bir araya geldik. Sektöre ve pazara ilişkin istişarelerde bulunduk. Ayrıca bu bölgeyi tanımak ve pazarın ihtiyaçlarını anlamak, yerinde görmek ve firmalarımızın yanında olmak için değerli bir fırsat oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Türk kırtasiyecilerin hedefi o ülke: 4 milyar dolarlık pazar

Dünyanın dört bir yanından sektör liderleri ile bir araya geldiklerini vurgulayan Keresteci, fuarda Vision 2030 ve eğitim reformları çerçevesinde gelişen satın alma trendlerinin masaya yatırıldığını aktardı.

Keresteci, "Bu özel oturumları takip ettik, görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca, pandemi döneminde dahi kesintiye uğramayan ve 31 yıldır ara vermeden düzenlediğimiz sektörün dünya çapındaki en önemli buluşmalarından biri olan İstanbul Kırtasiye Fuarı'nın tanıtımını Riyad'da gerçekleştirdik. Türk kırtasiye sektörünün vizyonunu uluslararası platformlarda anlatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

