14°
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Türkiye ihracatta rekor kırdı: Bakan Bolat'tan değerlendirme

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından, yılın son çeyreğine ilişkin açıklanan Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni değerlendirdi. Bakan Bolat, yıl sonu Orta Vadeli Program hedefi olan 273,8 milyar dolara ulaşmak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

07.10.2025
07.10.2025
Ticaret Bakanı , küresel ekonomide ağırlaşan rekabet koşulları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyadaki gelişmelere rağmen son 12 aylık ihracatın 270 milyar dolar eşiğine ulaşılmasının, ihracatçıların dinamizmini ve Türkiye'nin üretim kapasitesini yansıttığını bildirdi. Bolat, NSosyal hesabından, yılın son çeyreğine ilişkin açıklanan Beklenti Anketi'ni değerlendirdi.

Türkiye ihracatta rekor kırdı: Bakan Bolat'tan değerlendirme

Söz konusu dönemde, beklenti endeksinin 105,3 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Bolat, "Endeksin 100'ün üzerinde olması ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde (iyimser) olduğunu göstermektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye ihracatta rekor kırdı: Bakan Bolat'tan değerlendirme

Bolat, yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre Avrupa'ya 6,2 puan, Türk cumhuriyetleri ve Afrika'ya 1,6 puan, Orta Doğu'ya 1,4 puanla ihracatta artış bekleyenlerin lehine durumun güçlenerek devam ettiğini vurguladı.

Türkiye ihracatta rekor kırdı: Bakan Bolat'tan değerlendirme

Gelecek 3 aylık dönemde ihracatçı firmaların ilk kez ihracat yapmayı planladıkları ülkeler arasında ABD'nin ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Bolat, Mısır'ın ikinci, Meksika'nın ise üçüncü sırada bulunduğunu belirtti.

Türkiye ihracatta rekor kırdı: Bakan Bolat'tan değerlendirme

Bolat, ithalat beklenti endeksinin ise 115,1 olduğu ifade ederek, "Beklentilerdeki bu görünüm dış ticaret performansındaki dayanıklı seyrin önümüzdeki dönemde de süreceğine işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

EYLÜL'DE 22 MİLYAR 607 MİLYON DOLAR İHRACAT

Eylülde ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 22 milyar 607 milyon dolar olarak gerçekleştiğini anımsatan Bolat, şunları kaydetti:

Türkiye ihracatta rekor kırdı: Bakan Bolat'tan değerlendirme

"Böylece tarihin en yüksek eylül ayı ihracatı kaydedilmiş, son 12 aylık ihracat ise 269,7 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmıştır. Küresel ekonomide ağırlaşan rekabet koşulları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyamızdaki gelişmelere rağmen ihracatta (son 12 ayda) 270 milyar dolar eşiğine ulaşılması, ihracatçılarımızın dinamizmini ve ülkemizin üretim kapasitesini yansıtmaktadır. Yıl sonu Orta Vadeli Program (OVP) hedefimiz olan 273,8 milyar dolara ulaşmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ağustosta yaklaşık 5 milyar dolar cari fazla öngörülürken eylülde ise cari fazlanın 1 milyar dolar civarında olması beklenmektedir. Bu gelişmeler sonucunda, OVP (2026-2028) kapsamında 2025 yılı cari işlemler açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,4 düzeyinde gerçekleşmesi öngörülmektedir."

ETİKETLER
#türkiye ekonomi
#ihracat
#ömer bolat
#dış ticaret
#Cari Fazla
#Ekonomi
