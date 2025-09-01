Menü Kapat
Türkiye OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2'nci ülke

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin bu yılın ikinci çeyreğinde verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2'nci, G20'de ise 4'üncü ülke olduğunu belirterek, "Yıl sonunda 390 milyar dolar olan mal ve hizmet ihracatı hedefimizin üzerinde bir performans yakalamak, büyümede kaydedilen bu başarıyı daha da ileriye taşımak üzere çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2'nci ülke
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin, bu yılın ikinci çeyreğinde güçlü bir performans kaydederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 büyüdüğünü aktaran Bolat, ekonominin 20 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü, yıllıklandırılmış gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) da 1 trilyon 474 milyar dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.

Türkiye OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2'nci ülke

Mal ve hizmet ihracatı katkısının pozitif gerçekleştiğini, harcamalarında da güçlü artış yaşandığına dikkati çeken Bolat, "Türkiye ekonomisinde ve işsizlik oranı düşerken artarken, yılın ikinci çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme oranı başarılmıştır. Sanayi ve hizmetler sektöründeki büyüme oranının desteği ile makro ekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmeler artarak, devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2'nci ülke

"TÜRKİYE OECD ÜLKELERİ ARASINDA EN HIZLI BÜYÜYEN 2'NCİ ÜLKE"

Bolat, 2022'de yüzde 5, 2023'te yüzde 3,5 ve 2024'te yüzde 0,8 olan cari işlemler açığının GSYH içindeki payının, 2025'in ikinci çeyreği itibariyle yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,3 ile tarihsel ortalamasının altında seyretmeye devam ettiğine değinerek, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz ekonomi programı sayesinde, küresel ve bölgesel belirsizliklere rağmen milli gelirdeki artış, cari işlemler açığındaki iyileşmeler, enflasyondaki düşüş, faiz oranlarındaki gerileme, kredi notlarındaki artışlar, risk primimizdeki gerileme, finansal istikrarı sağlama yönündeki adımlarımız, döviz rezervlerindeki artış ve toplumsal refahın adil dağılımı için sarf ettiğimiz çabalar, ekonomimizdeki dengelenme ve istikrar sürecini güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde dahi büyüme performansını sürdüren Türkiye ekonomisinin, 2020'de yüzde 1,8, 2021'de yüzde 11,8, 2022'de yüzde 5,4, 2023'te yüzde 5 ve 2024'te yüzde 3,3, 2025'in ilk çeyreğinde de yüzde 2,3 oranında büyüme kaydettiğini hatırlatan Bolat, şöyle devam etti:

Türkiye OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2'nci ülke

"2025 yılının ikinci çeyreğinde ise büyüme hızımız ivmelenerek yüzde 4,8 oranında gerçekleşmiştir. Bu büyüme hızımız ile verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2'nci, G20'de ise 4'üncü ülke olduk. Böylece yılın ilk yarısında büyüme hızımız yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. 2022'de 925 milyar dolar olan cari fiyatlarla GSYH, 2024'te tüm zamanların rekorunu kırarak, 1 trilyon 358 milyar dolara yükselmişti. 2025'in ikinci çeyreğinde ise yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 474 milyar dolara ulaştı."

Türkiye OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2'nci ülke

"İHRACAT HEDEFİMİZİN ÜZERİNDE BİR PERFORMANS YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Bolat, bu yılın ikinci çeyreğinde mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının 0,4 yüzde puan olarak gerçekleştiğini, yatırımların ise yüzde 8,8 artarak, ekonomik büyümeye 2,2 yüzde puan katkı sunduğuna işaret etti. Böylece yatırımların, büyümeyi 3 çeyrektir kesintisiz desteklemeyi sürdürdüğünün altını çizen Bolat, üretim, yatırım ve ihracat artışının, iş gücü göstergelerine de yansıdığını vurguladı.

İşsizlik oranının,2025 Temmuz'da bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla yüzde 8 seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Bolat, şunları kaydetti:

Türkiye OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2'nci ülke

"Böylece işsizlik oranı 2005 Ocak-Temmuz arası en düşük seviye olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan son 27 aydır tek haneli seyrini sürdürerek yüzde 10'un altında kalmıştır. Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisi ivmelenerek, güçlü bir performans sergilemiştir. Bakanlık olarak yürüttüğümüz faaliyetler ile cari işlemler dengesinde devam eden ılımlı seyir ve mal ve hizmet ihracatı ile yatırımların büyümeye pozitif katkısı ekonomimizin dirençli yapısını desteklemektedir. Yıl sonunda 390 milyar dolar olan mal ve hizmet ihracatı hedefimizin üzerinde bir performans yakalamak, büyümede kaydedilen bu başarıyı daha da ileriye taşımak üzere çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz."

