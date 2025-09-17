Türkiye Sigorta’dan bireysel sigortalarda yeni kolaylıklar: Peşin fiyatına taksit kampanyası

Türkiye Sigorta, bireysel sigortalarda ödeme kolaylığı sağlayacak yeni bir kampanya başlattı. Şirket, sağlık ve kasko sigortalarında peşin fiyatına 12 taksit, trafik sigortasında ise 10 taksit seçeneği sunarak müşterilerine destek olmayı hedefliyor.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, sigortalılık bilincini toplumun tüm kesimlerine yaymayı amaçladıklarını belirtti. Çakmak, “Bu kampanyayı yalnızca finansal bir kolaylık değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olarak da görüyoruz” dedi.

KASKODA YÜZDE 100 ORİJİNAL PARÇA TAAHHÜDÜ

Çakmak, bireysel kasko hasar onarımlarında yüzde 100 orijinal parça kullanımını taahhüt ettiklerini açıkladı. Müşteri memnuniyeti ve şeffaflık politikaları doğrultusunda alınan bu kararın, tüm bireysel kasko müşterilerini kapsadığı ifade edildi.

Türkiye Sigorta, hasar süreçlerini hızlandırmak ve daha şeffaf hale getirmek için nisan ayında yazılımı tamamlanan hasar portalını devreye aldı. Çakmak, tedarikçi, eksper ve servisleri aynı platformda buluşturarak hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

MOBİL UYGULAMA YENİLENDİ

Sigortalıların süreçleri kolaylıkla takip edebilmesi için mobil uygulamalarını da yenilediklerini belirten Çakmak, müşteri deneyimini öncelik haline getirerek sürekli iyileştirmeler yaptıklarını vurguladı.

Çakmak, sağlık poliçelerinde önemli bir yenilik yaptıklarını belirterek, “Tazminat Prim Oranı” kontrolü yerine “Geliştirilmiş Ömür Boyu Yenileme Garantisi” sunduklarını açıkladı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SAĞLIK HİZMETLERİ

Türkiye Sigorta, yaygın anlaşmalı kurum ağı ve yapay zeka destekli hızlı provizyon hizmetiyle sağlık alanında güvence sağlamaya devam ediyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik sağlık ürünleri, Online Hekim muayene hizmeti, kapsamlı teminat yapısı ve Avantajlar Dünyası ayrıcalıklarıyla müşterilere sunuluyor.