Türkiye’de et fiyatları neden Avrupa’dan daha pahalı? Sebeplerini tek tek açıkladı

19 Aralık 2024 14:58 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 14:59

Türkiye'de et fiyatlarının uzun yıllardır yüksek seviyelerde seyretmesinin en önemli sebeplerinden biri, yurt dışındaki modern hayvancılık yöntemlerine kıyasla, Türkiye'deki üretim süreçlerinin daha geleneksel yöntemlerle yapılması. TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu, bu durumu, yurt dışında hayvancılığın bilimsel ve teknolojiye dayalı bir şekilde yürütülmesinin, Türkiye'de ise daha çok geleneksel yöntemlerin tercih edilmesinin maliyetleri artıran faktörler arasında sayıldığını vurguladı. Peki Türkiye’de et fiyatlarının Avrupa’dan daha pahalı olmasının diğer sebepleri nelerdir? İşte detaylar...

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, hayvancılık sektörüne dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Türkiye’de ve dünya genelinde süt, et ve hayvancılıkla ilgili kapsamlı araştırmalara imza atan Solakoğlu, sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Kendi çiftliğinde de dünya standartlarına uygun uygulamaları hayata geçiren Solakoğlu, Türkiye’de etin yüksek fiyatını daha iyi anlamak için dünyadaki uygulamalara göz atıyor.

TÜRKİYE​'DE ET FİYATLARININ NEDEN YÜKSEK OLDUĞUNU AÇIKLADI

Avrupa’da etin daha uygun fiyatlarla satılmasının nedenlerini CNBC-e’de katıldığı bir programda açıklayan Solakoğlu, Türkiye’deki üretim sürecinin yetersizliklerinden bahsetti. Avrupa’da kesim işlemi sırasında bir dana kesildiğinde 350 kilogram kemikli et elde edilirken, aynı danadan Türkiye’de yalnızca 250 kilogram et alınabiliyor. Bunun temel nedeninin, kesim zamanlamasının doğru yapılmaması olduğunu vurgulayan Solakoğlu, Türkiye’de bu sürecin genellikle geleneksel yöntemlerle, matematiksel hesaplamalardan yoksun bir şekilde yapıldığını belirtti.

Amerika’daki et üretiminde ise bilimsel ve teknolojik yaklaşımlar kullanıldığını belirten Solakoğlu, örneğin ultrason teknolojisiyle etin uygun olup olmadığı ölçülerek kesim zamanlaması belirleniyor. Bu tür bilimsel yöntemlerle, et üretiminde daha yüksek verim alındığını söyleyen Solakoğlu, benzer bilimsel yaklaşımların sadece et değil, süt ve diğer tarım ürünleri üretiminde de uygulanması gerektiğini ifade etti.