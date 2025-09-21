Türkiye'de uydu tabanlı haberleşmede yeni bir dönem başlıyor

Türkiye'nin ilk ve tek "yakın dünya yörüngesi" (LEO) takım uydularını üreten ve bugüne kadar 17 uydusunu yörüngeye gönderen Plan-S'in iştiraki Connecta, Türkiye'de uydu haberleşme hizmetleri sunmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirildi. Bu yetkilendirme Türkiye’de bir LEO uydu operatörüne verilen ilk izin olma özelliği taşıyor.

Tasarım, üretim, test ve entegrasyon süreçlerinin tamamı Plan-S tarafından gerçekleştirilen Connecta IoT Network takım uydusu ile Türkiye’de uydu tabanlı IoT haberleşme hizmetleri sunuluyor. Halihazırda 12 uydudan oluşan sistem, önümüzdeki dönemde yapılacak fırlatmalarla 200 uyduluk geniş bir takım uyduya dönüşecek. Küresel kapsama sağlayacak bu altyapı, yeni uyduların devreye girmesiyle birlikte hizmet kapasitesini ve kaliteyi artıracak.

Söz konusu yetkilendirmeyle birlikte tarım, enerji, lojistik, madencilik, su kaynakları izleme, afet yönetimi ve savunma gibi birçok sektörde, haberleşme altyapısının bulunmadığı ya da yetersiz olduğu bölgeleri de kapsayacak şekilde hizmet sunulacak. Çok düşük güç tüketimiyle sensör verilerinin uydular üzerinden erişilmesini sağlayan bu teknoloji sayesinde, karasal ağlardan bağımsız olarak denizde, kırsalda, uzak alanlarda, sabit ya da mobil tüm uygulamalarda IoT verileri güvenli ve güvenilir biçimde kullanıcılara iletilebilecek.

Şirket, daha önce Avustralya’da aldığı yetkilendirmelerle küresel pazarlara erişim stratejisinde önemli bir adım atmıştı. Türkiye’den elde edilen yeni yetkilendirme Plan-S’in uluslararası pazarlarda hizmet sunma yolunda bir sıçrama tahtası işlevi görerek şirketin küresel bir oyuncu olma iddiasını güçlendirecek.

DÖNÜM NOKTASI OLDU

Plan-S Üst Yöneticisi (CEO) Özdemir Gümüşay, Türkiye'nin ilk LEO uydu operatörü olarak yetkilendirme almanın, yalnızca şirketleri için değil, ülkenin uzay ve uydu iletişimi ekosistemi için de tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Dünyada uydu iletişimi konusunda çok büyük bir dönüşüm yaşandığına dikkati çeken Gümüşay, "Ülkelerin stratejilerini gözden geçirdiği bu dönemde ülkemizin bu konuda önemli bir adım attığını düşünüyorum. Bu yetkilendirme, yalnızca mevcut IoT hizmetlerimizi ülkemizde sunmamıza imkan vermeyecek, aynı zamanda uluslararası pazarlarda yeni ve çok daha stratejik uydu iletişimi teknolojilerine yapacağımız yatırımlara büyük bir hız katacak. Bu, ülkemizin teknoloji ve uzay alanındaki bağımsızlık yolunda attığı çok önemli stratejik adımdır.”

2021 yılında faaliyetlerine başlayan Plan-S, kısa sürede geliştirdiği yenilikçi uydu teknolojileriyle öne çıktı. Şirket, Connecta IoT Network ile uydu tabanlı IoT çözümleri sunarken, Observa takım uyduları aracılığıyla da yüksek çözünürlüklü yeryüzü gözlemi ve ileri veri analitiği hizmetleri sağlamayı hedefliyor. Plan-S, 2030 yılına kadar 200'ün üzerinde uydudan oluşan bir takım uydu ile küresel ölçekte kapsamlı ve bağımsız bir uzay altyapısı kurmayı amaçlıyor.