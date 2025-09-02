Menü Kapat
31°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Türkiye’nin enerji hamlesi: Gabar’da yerli sondaj kuleleri görevde

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli kaynakların kullanımının artması için yapılan çalışmalar kapsamında yerli ve milli teknoloji yatırımları yapılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre; Türkiye, karada petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına 3'ü yerli toplam 55 sondaj kulesi ile hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye'nin enerji hamlesi: Gabar'da yerli sondaj kuleleri görevde
ve Tabii Bakanlığından edinilen bilgiye göre, , milli enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla yaptığı arama ve üretim çalışmalarını envanterine yeni teknolojiler ilave ederek sürdürüyor.

Türkiye’nin enerji hamlesi: Gabar’da yerli sondaj kuleleri görevde

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli kaynakların kullanımının azami seviyeye çıkarılması hedefi doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu 'nda 10 Mayıs 2021'de Şehit Esma Çevik-1 arama kuyusunda 36 API graviteye sahip keşfi gerçekleştirilmişti. Sahadaki rezerv, açılan üretim kuyularıyla 2022 sonlarında üretime alınırken, Nisan 2023'te Şehit Aybüke Yalçın Sahası'nda 41 API gravite değerine ulaşılmıştı.

Türkiye’nin enerji hamlesi: Gabar’da yerli sondaj kuleleri görevde

Günlük yaklaşık 1 milyon varil petrol tüketimine sahip Türkiye'de yapılan keşifler sayesinde tüketimde yerli üretimin payı artırılırken, Gabar kısa sürede Türkiye'nin en verimli sahası haline geldi. Gabar sahasında yıllık üretim 2,3 milyar dolarlık ekonomik kazanç sağlarken artan sayesinde petrol ithalatı da azalıyor.

Türkiye’nin enerji hamlesi: Gabar’da yerli sondaj kuleleri görevde

Türkiye, petrol üretiminde kullanılan ekipmanların yerlileştirilmesi hedefiyle sürdürdüğü hidrokarbon arama çalışmalarını, 3'ü yerli toplam 55 sondaj kulesiyle yürütüyor. Gabar'da petrol üretiminin yerli teknolojiyle yapılması konusunda adımlar atılırken, bu kapsamda yerli imkanlarla geliştirilen sondaj kuleleri çeşitli sahalarda devreye alındı.

Türkiye’nin enerji hamlesi: Gabar’da yerli sondaj kuleleri görevde

Bakanlıktan 28 Nisan 2024'te yapılan duyuruya göre, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sondaj kulesi "Koca Yusuf TP1500" Türkiye'nin en kaliteli petrolünü bulmak için Gabar'da göreve başlamıştı. İmalatı yapılan yerli ve milli iki yeni sondaj kulesi "Seyit Onbaşı" ve "Naim Süleymanoğlu" ise 27 Ağustos 2025'te Şırnak'taki sahalarda sondaja başladı.

Türkiye’nin enerji hamlesi: Gabar’da yerli sondaj kuleleri görevde

Seyit Onbaşı Sondaj Kulesi Şırnak'ın Silopi ilçesinde Atak-3 kuyusunda, Naim Süleymanoğlu Sondaj Kulesi ise Gabar'da Şehit Aybüke Yalçın-71 kuyusunda sondaja devam ediyor.

Türkiye’nin enerji hamlesi: Gabar’da yerli sondaj kuleleri görevde

Böylece, Koca Yusuf TP1500'ün ardından iki yeni yerli sondaj kulesi daha bu yıl envantere eklenmiş oldu. Her iki kule de 5 bin metre sondaj kapasitesine sahip bulunuyor. Toplamda 43,2 metre kule yüksekliği bulunan ekipmanların, masa yüksekliği ise 7,6 metre. "U-Frame Cantilever" konstrüksiyon tipine sahip olan kulelerin kanca yükü 357 ton. Ayrıca kulelerin kontrol sistemi, milli sondaj yazılımı ile çalışıyor.

