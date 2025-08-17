Menü Kapat
28°
Türkiye'nin tarım sayımı yapılıyor! Sonuçlar 2026'da açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) edindiği bilgiye göre, tarım politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynayan verilerin derlenmesi amacıyla temmuzda başlatılan genel tarım sayımı devam ediyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'nde bulunan sektöre ilişkin idari, nüfus ve traktör-biçerdöver tescil kayıtları ile kadastro bilgileri gibi verilerle, anlık karşılaştırılmasını sağlayacak veri ve yazılım altyapısı hazırlanıyor.

Türkiye'nin tarım sayımı yapılıyor! Sonuçlar 2026'da açıklanacak
ile iş birliğiyle başlatılan sayım kapsamında, bitkisel veya hayvansal üretim faaliyetinde bulunan tüm tarımsal işletmeler (hane halkı, hane halkı ortaklığı, şirket, kooperatif) yer alıyor.

Türkiye'nin tarım sayımı yapılıyor! Sonuçlar 2026'da açıklanacak

Sayım çerçevesinde, tüm ilçelerde ve büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin merkez ilçelerinde 973 sayım bürosu kurulurken, il ve ilçelerde mülki amirlerin başkanlığında kurulan "il ve ilçe sayım komiteleri" de sayım sürecinin koordinasyonunu sağlıyor.

Türkiye'nin tarım sayımı yapılıyor! Sonuçlar 2026'da açıklanacak

SONUÇLARIN 2026'NIN İKİNCİ YARISINDA AÇIKLANMASI HEDEFLENİYOR

Tarım sayımında beyan edilen bilgilerin, 'nde (ÇKS) bulunan sektöre ilişkin idari, nüfus ve traktör-biçerdöver tescil kayıtları ile kadastro bilgileri gibi verilerle, anlık karşılaştırılmasını sağlayacak veri ve yazılım altyapısı hazırlanırken, bu kapsamda derlenen veriler istatistiki amaçlar dışında kullanılmıyor. Tarım sektörüne ışık tutması amacıyla toplanan veriler, üçüncü kişilerle, idari, adli, askeri hiçbir makam veya kuruluşla paylaşılmıyor, ayrıca çiftçilere vergi gibi yükümlülükler de çıkarılmıyor.

Türkiye'nin tarım sayımı yapılıyor! Sonuçlar 2026'da açıklanacak

450 BİNİN ÜZERİNDE ÇİFTÇİ KAYIT ALTINA ALINDI

Sayım süresince, 5 binden fazla personel görev yapıyor. Bu çerçevede, 11-15 Ağustos haftasında günde ortalama 40 binin üzerinde başvuru yapılıp, anket doldurulurken, tarım sayımının başladığı günden bu yana da 450 binin üzerinde çiftçiyle görüşülerek, bilgileri kayıt altına alındı. Alan çalışmasının, yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, temel sonuçların 2026'nın ikinci yarısında açıklanması öngörülüyor.

