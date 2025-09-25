Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Türkiye’nin yerli asansör markası EKA: 2033 hedefi 5 milyar dolar ihracat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un liderliğinde, Şubat 2021’de Emlak Konut GYO güvencesiyle kurulan Emlak Konut Asansör (EKA), yıllık 5 bin üretim kapasitesine ulaşarak kısa sürede elde ettiği başarıları küresel pazara taşıdı. Yerli üretim gücü ve yenilikçi teknolojisiyle öne çıkan şirket, Afrika’ya yaptığı ilk ihracatla Gine-Bissau Osvaldo Vieira Havalimanı’na asansör ve yürüyen merdiven tedarik etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 12:30

GYO güvencesiyle kurulan Emlak Konut Asansör (EKA), Türk mühendisliği ve teknolojisiyle geliştirdiği yüzde 96,91 yerlilik oranına sahip yerli ve millî asansörleri ile yürüyen merdivenlerinin Afrika’ya ilk ihracatını gerçekleştirdi. Gine’deki Osvaldo Vieira Havalimanı’nda hizmet vermeye başlayacak EKA, ürün teslimatıyla birlikte montaj, servis ve bakım süreçlerini de üstlenerek Türkiye’nin yerli ve millî global asansör markasını Afrika kıtasına taşıdı.

Türkiye’nin yerli asansör markası EKA: 2033 hedefi 5 milyar dolar ihracat

YÜZDE 96,91 YERLİLİK ORANINA SAHİP

Kurulduğu günden bu yana geçen kısa sürede EKA, yerli üretim, yenilikçi teknoloji ve güvenlik odaklı çözümleriyle hem ulusal hem de küresel pazarda dikkat çeken bir marka haline geldi. Yüzde 96,91 yerlilik oranına sahip ürünleriyle öne çıkan EKA, yalnızca üretim değil; montaj, bakım ve servis hizmetleriyle de uluslararası pazarda güvenilir çözüm ortağı olmayı sürdürüyor. İngiltere, Fransa, İtalya, Azerbaycan, Polonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir’de katıldığı fuarlarda büyük ilgi gören marka, Afrika’ya yaptığı ilk ihracatla kıta pazarında da yerini aldı.

Türkiye’nin yerli asansör markası EKA: 2033 hedefi 5 milyar dolar ihracat

BİRÇOK ÖNEMLİ PROJEDE TERCİH EDİLDİ

EKA, bugüne kadar 4 bin 265 asansör üretimi, 4 bin 106 montajı ve 20 yürüyen merdiven projesini başarıyla tamamladı. Şirket; Yeni Fikirtepe, Beykoz, Üsküdar, Beyoğlu ve Güngören gibi kentsel dönüşüm bölgelerinde tercih edildi. Ayrıca Çınarköy Evleri, Meydan Başakşehir, Emlak Konut Vadi Evleri, Balıkesir Emlak Konutları ve Kuzey Adalar gibi prestijli projelerin güvenilir çözüm ortağı oldu. İstanbul’un simge projelerinden Galataport İstanbul’da yürüyen merdiven montajını da başarıyla gerçekleştirdi. Marmara, Akdeniz, Ege, Güneydoğu ve İç Anadolu’da sahada aktif olarak hizmet veren EKA, önümüzdeki dönemde Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de faaliyetlerini genişletmeyi planlıyor.

Türkiye’nin yerli asansör markası EKA: 2033 hedefi 5 milyar dolar ihracat

DEPREM BÖLGESİNDE BÜYÜK SORUMLULUK

6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesinde de seferberlik ruhuyla çalışan EKA, bugüne kadar 3.292 asansör üretti. Bunların 2.193’ü sevk edildi, 1.804’ünün montajı tamamlandı. Adana, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki projelerde görev üstlenen şirket, deprem bölgesinde güvenli ve kaliteli çözümler sunmayı sürdürüyor.

Türkiye’nin yerli asansör markası EKA: 2033 hedefi 5 milyar dolar ihracat

EKA ENERJİ BÜYÜME YOLUNDA

Emlak Konut Asansör A.Ş., yalnızca asansör sektöründe değil, enerji alanında da büyümesini sürdürüyor. Bu vizyon doğrultusunda kendi kuruluşu olarak hayata geçirdiği EKA Enerji ve Teknoloji A.Ş., Türkiye’nin farklı bölgelerinde şarj üniteleriyle hizmet veriyor. EKA Enerji; İstanbul, Ankara, İzmir, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta kurduğu altyapıyla faaliyet gösteriyor. Bugün 235 istasyon ve 280 soket ile hizmet sunan şirket, yıl sonunda 1.000’in üzerinde sokete ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye’nin yerli asansör markası EKA: 2033 hedefi 5 milyar dolar ihracat

275 MİLYON TL SERMAYE YATIRIMI

Konya’da 70 bin metrekare alanda kurulu, 17 bin metrekare kapalı üretim tesisiyle yıllık 5 bin adet üretim kapasitesine ulaşan EKA; 275 milyon TL sermaye yatırımı ve Endüstri 4.0 altyapısıyla donatılmış modern tesisleri ile dikkat çekiyor.

Türkiye’nin yerli asansör markası EKA: 2033 hedefi 5 milyar dolar ihracat

2021’de 47 kişiyle başlayan üretim yolculuğu, 2025 itibarıyla 350 kişilik istihdam kapasitesine ulaştı. Genç istihdam oranı yüzde 35 ile hedeflerin üzerine çıktı.
2028 vizyonunda ulusal pazarda servis portföyünde ilk 3 firma arasına girmeyi ve yerlilik oranını yüzde 100’e çıkarmayı hedefleyen EKA, 2033 vizyonunda ise 5 milyar dolarlık hacmine ulaşmayı ve en az 3 kıtada montaj faaliyetleri yürüterek dünyanın önde gelen markaları arasında yer almayı amaçlıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yüzde 43 kazandırdı! Altın gelecek yıl bu rakamı görecek
Sizi böyle aldatılıyorlar: Esnaftan vatandaşa kritik çağrı
ETİKETLER
#ihracat
#emlak konut
#Yerli Asansör
#Afrika İhracatı
#Türkiye Teknolojisi
#Eka
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.