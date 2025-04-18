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 | İrem Çınar

Uber’den sürpriz hamle: Trendyol Go’yu gözüne kestirdi: Görüşmeler başladı

ABD merkezli uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber, Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmek için Trendyol’un yemek teslimat servisi Trendyol Go’yu satın alma planları yapıyor. Taraflar arasında görüşmeler devam etse de, anlaşmanın henüz kesinleşmediği ve her an iptal olabileceği belirtiliyor.

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KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 09:40

ABD merkezli uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber Technologies Inc., Türkiye’nin önde gelen yemek ve market teslimat platformlarından biri olan Trendyol Go'yu satın almak için görüşmeler yürütüyor. Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, taraflar henüz bağlayıcı bir anlaşmaya varmış değil. Kaynaklar, sürecin herhangi bir sonuca ulaşmadan da sona erebileceğini belirtiyor.

Uber’den sürpriz hamle: Trendyol Go’yu gözüne kestirdi: Görüşmeler başladı

TRENDYOL GO, ALİBABA DESTEKLİ TRENDYOL GROUP’A AİT

Yemek ve market teslimatı alanında faaliyet gösteren Trendyol Go, Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından Trendyol Group çatısı altında hizmet veriyor. Trendyol Group’un çoğunluk hissesi ise Çinli dev e-ticaret şirketi Alibaba Group Holding Ltd.’ye ait. Uber’in Trendyol Go’ya ilgisi, şirketin bu alandaki küresel yatırım stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Uber’den sürpriz hamle: Trendyol Go’yu gözüne kestirdi: Görüşmeler başladı

UBER, TESLİMAT AĞINI SATIN ALMALARLA BÜYÜTÜYOR

Araç çağırma, paket teslimatı, kuryecilik ve yük taşımacılığı gibi çeşitli hizmetler sunan San Francisco merkezli Uber, son yıllarda yemek ve içecek teslimat alanındaki varlığını genişletmek için satın almalara yönelmiş durumda. Şirket, 2020 yılında yemek teslimat platformu Postmates’i, 2021’de ise alkol teslimatı uygulaması Drizly’yi bünyesine katmıştı. Ancak her girişimi başarıyla sonuçlanmadı; geçtiğimiz ay Uber, Tayvan’daki Foodpanda işletmesini satın alma girişimini, antitröst düzenleyici kurumların onay vermemesi nedeniyle iptal etmişti. Bu anlaşmanın iptali Uber’e yaklaşık 250 milyon dolarlık bir fesih maliyetine yol açtı.

Uber’den sürpriz hamle: Trendyol Go’yu gözüne kestirdi: Görüşmeler başladı

UBER, TÜRKİYE PAZARINA GERİ DÖNÜŞ YAPMIŞTI

Uber, Türkiye pazarında daha önce yasal zorluklarla karşılaşmıştı. 2019 yılında Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, haksız rekabet gerekçesiyle şirketin faaliyetlerini durdurma ve erişim engeli getirme kararını onaylamıştı. Ancak Uber, 2021 yılında uygulamasında yalnızca sarı taksiler üzerinden hizmet sunarak Türkiye pazarına yeniden giriş yaptı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Bir Moto Kurye Saatte ve Günde Kaç Paket Dağıtır?
Motorlu kuryeler, bulundukları bölgeye ve sipariş yoğunluğuna bağlı olarak genellikle saat başına ortalama 2-5 paket, günlük ise 20-40 paket teslim edebilirler. Ancak bu sayılar tamamen ortalama rakamları temsil eder.
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#Ekonomi
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