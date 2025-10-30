Menü Kapat
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Ucuz hamsiye hücum! Kuyruğun başı var sonu yok: Vatandaş hamsiye doyacak

Şanlıurfa’da 29 yıldır balıkçılık yapan Cemal Yener, Karadeniz’den getirdiği 5 ton taze hamsiyi, "Vatandaş balık yesin" diyerek kilosunu 35 TL’den satışa sundu. Ucuz balık gören vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Yener "Rağbet çok iyi, kuyruk var, çok güzel oldu" derken vatandaşlar da "Hem lezzetli hem de uygun fiyatlı balık yedik. Bu tür kampanyaların devamını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
30.10.2025
11:39
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
11:39

’da 29 yıldır balıkçılık yapan Cemal Yener, Karadeniz’den getirdiği 5 ton taze hamsiyi, "vatandaş yesin" diyerek kilosunu 35 TL’den satışa sundu. Ucuz balık gören vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

Ucuz hamsiye hücum! Kuyruğun başı var sonu yok: Vatandaş hamsiye doyacak


Yener, yaptığı açıklamada kampanyayı amacıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün Cumhuriyet Bayramı’na özel 5 ton balık getirdik. Rabbim bize verdi, biz de paylaşmak istedik. Şanlıurfalılar balığa alışsın, sofralarında daha çok yer alsın diye kilosunu 35 liradan satışa sunduk. Rağbet çok iyi, kuyruk var, çok güzel oldu" dedi.

Ucuz hamsiye hücum! Kuyruğun başı var sonu yok: Vatandaş hamsiye doyacak


Uygun fiyata hamsi almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren balık satışı yapılan restoranın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ucuz hamsiye hücum! Kuyruğun başı var sonu yok: Vatandaş hamsiye doyacak

Vatandaşlar, kampanyadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Hem lezzetli hem de uygun fiyatlı balık yedik. Bu tür kampanyaların devamını bekliyoruz" diyerek balıkçı esnafına teşekkür etti.

Ucuz hamsiye hücum! Kuyruğun başı var sonu yok: Vatandaş hamsiye doyacak

Kentte büyük ilgi gören , hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

