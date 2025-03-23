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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Ünlü sucuk firmasına büyük ceza! Rekabet Kurumu duyurdu

Rekabet Kurulu, Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Ünlü gıda firması, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirleyerek kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle 72,9 milyon lira ceza ödemeyi kabul etti.

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Ünlü sucuk firmasına büyük ceza! Rekabet Kurumu duyurdu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 09:16

Türkiye’nin önde gelen et ürünleri üreticilerinden Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen rekabet soruşturmasında karar çıktı. Rekabet Kurulu, firmanın alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlediği gerekçesiyle kanunu ihlal ettiğine hükmetti. Şirketin sunduğu uzlaşma talebi kabul edilirken, cezada yüzde 25 indirim uygulanarak 72 milyon 986 bin 653 lira ödeme yapılmasına karar verildi.

NAMET GIDA’YA REKABET SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI?

Rekabet Kurulu, hızlı tüketim malları sektöründe üretici ve tedarikçi olarak faaliyet gösteren Namet Gıda’nın, alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğini araştırmak üzere bir soruşturma başlatmıştı.

UZLAŞMA KARARI VE CEZA TUTARI

Yapılan incelemeler sonucunda, Namet Gıda’nın alıcılarının satış fiyatlarını belirlediği tespit edilerek şirkete idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Şirket, süreci uzlaşma yoluyla çözmeyi tercih ederek cezayı kabul etti. Bu kapsamda, uzlaşma nedeniyle cezada yüzde 25’lik bir indirim sağlandı ve ceza tutarı 72,9 milyon lira olarak belirlendi.

REKABET KURUMU’NDAN RESMİ AÇIKLAMA

Rekabet Kurumu, internet sitesinde yayımladığı duyuruda, firmanın yasaları ihlal ettiğini ve cezaya çarptırıldığını açıkladı. Kurum, piyasa düzeninin korunması ve rekabetin sağlanması için bu tür soruşturmaların devam edeceğini belirtti.

GIDA SEKTÖRÜNDE DENETİMLER SIKILAŞIYOR

Son dönemde gıda sektörüne yönelik incelemeler artarken, Rekabet Kurulu’nun bu tür müdahaleleri, piyasa dengesinin korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, tüketicilerin fiyat artışlarından korunması adına bu tür denetimlerin devam edeceğini vurguluyor.

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Ünlü şirkete kayyum şoku

Sıkça Sorulan Sorular

NAMET'İN SAHİBİ KİM?
Kemal Kayar, Türkiye'nin önde gelen et üreticilerinden Namet Gıda'nın onursal başkanıdır. Kayarlar Grubu'nun kurucusu olan Kayar, et ve et ürünleri sektöründe uzun yıllardır faaliyet göstermektedir. Oğulları Haluk, Faruk ve Tarık Kayar ile birlikte şirketin yönetiminde önemli rol oynamıştır.
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