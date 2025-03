Ünlü sucuk firmasına büyük ceza! Rekabet Kurumu duyurdu

NAMET'İN SAHİBİ KİM?

Kemal Kayar, Türkiye'nin önde gelen et üreticilerinden Namet Gıda'nın onursal başkanıdır. Kayarlar Grubu'nun kurucusu olan Kayar, et ve et ürünleri sektöründe uzun yıllardır faaliyet göstermektedir. Oğulları Haluk, Faruk ve Tarık Kayar ile birlikte şirketin yönetiminde önemli rol oynamıştır.