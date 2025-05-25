Uzlaşı sağlanırsa Irak-Türkiye petrol hattı yeniden canlanacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Amerikalı firmalar arasındaki enerji görüşmeleri ve anlaşmalarının ardından gözler Erbil-Bağdat hattına çevrildi. Uzmanlar Erbil-Bağdat hattında sağlanabilecek olası bir uzlaşmanın Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı’nı yeniden canlandırabileceğini ifade ediyor.

ABD’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile imzaladığı toplam 110 milyar dolarlık enerji anlaşmaları, Erbil-Bağdat hattında uzun süredir devam eden enerji gerilimini yeniden gündeme taşıdı. IKBY, anlaşmaların yasal dayanağa sahip olduğunu savunurken, Irak merkezi yönetimi ise söz konusu mutabakatların anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Uzmanlar, ABD-IKBY anlaşmalarının bölgesel enerji güvenliği açısından kritik olduğunu, aynı zamanda Erbil-Bağdat müzakerelerini hızlandırarak Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın yeniden devreye alınmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi'nin 2022’de aldığı kararla IKBY’nin petrol yasası iptal edilmiş, bu da bölgede ciddi gelir kayıplarına yol açmıştı. 2023’te teknik olarak hazır hale gelen Kerkük-Ceyhan hattı, anlaşmazlıklar nedeniyle faaliyete geçememiş ve yaklaşık 20 milyar dolarlık zarara neden olmuştu.

ORSAM’dan Sercan Çalışkan, olası bir uzlaşının enerji ihracatını yeniden başlatabileceğini ve Türkiye’nin bu süreçte yapıcı rolünü sürdürebileceğini ifade etti.

MEES'ten Yesar Al-Maleki ise Irak-Türkiye Boru Hattı Anlaşması'nın bu yıl sona ereceğini hatırlatarak, bu durumun hattın yeniden düzenlenmesi için fırsat yaratabileceğini vurguladı.