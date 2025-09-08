Vatandaşın cebinden yurt dışına milyarlar akıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 ikinci çeyrek verilerine göre, Türk vatandaşlarının yurt dışı harcamaları yüzde 41 artarak 2,8 milyar dolara ulaştı. Kişi başı ortalama harcama ise 936 dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’nin turizm geliri 16,3 milyar dolar olurken, vatandaşların yurt dışı tatil tercihi dikkat çekti.

ENFLASYON MU, LÜKS MÜ?

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri, Temmuz 2025’te yurt dışında yapılan kartlı harcamaların 63,2 milyar TL’ye ulaştığını ve geçen yıla göre yüzde 67 arttığını gösterdi. Uzmanlar, TL’deki değer kaybı ve artan enflasyonun vatandaşları yurt dışı harcamalarına yönelttiğini belirtiyor.

İÇ TURİZMDE DE HAREKETLİ DÖNEM

TÜİK’e göre iç turizmde de hareketlilik var; yurt içi seyahat harcamaları ilk çeyrekte yüzde 68,9 arttı. Ancak vatandaşlar, yurt dışı tatillerin daha ekonomik hale geldiğini düşünüyor. Yetkililer, turizm sektörünün bu eğilimi değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor.