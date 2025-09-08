Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Vatandaşın cebinden yurt dışına milyarlar akıyor

TÜİK verilerine göre 2025’te Türk vatandaşlarının yurt dışı harcamaları 2,8 milyar dolara ulaştı, vatandaşın tatil tercihi mercek altında.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Vatandaşın cebinden yurt dışına milyarlar akıyor
KAYNAK:
TÜIK
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 07:18
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 07:18

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 ikinci çeyrek verilerine göre, Türk vatandaşlarının yurt dışı harcamaları yüzde 41 artarak 2,8 milyar dolara ulaştı. Kişi başı ortalama harcama ise 936 dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’nin geliri 16,3 milyar dolar olurken, vatandaşların yurt dışı tatil tercihi dikkat çekti.

Vatandaşın cebinden yurt dışına milyarlar akıyor

ENFLASYON MU, LÜKS MÜ?

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri, Temmuz 2025’te yurt dışında yapılan kartlı harcamaların 63,2 milyar TL’ye ulaştığını ve geçen yıla göre yüzde 67 arttığını gösterdi. Uzmanlar, TL’deki değer kaybı ve artan enflasyonun vatandaşları yurt dışı harcamalarına yönelttiğini belirtiyor.

Vatandaşın cebinden yurt dışına milyarlar akıyor

İÇ TURİZMDE DE HAREKETLİ DÖNEM

TÜİK’e göre iç turizmde de hareketlilik var; yurt içi seyahat harcamaları ilk çeyrekte yüzde 68,9 arttı. Ancak vatandaşlar, yurt dışı tatillerin daha ekonomik hale geldiğini düşünüyor. Yetkililer, turizm sektörünün bu eğilimi değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yurt dışında yerleşikler 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Bakan Bolat açıkladı: Yurt dışı alışverişlerinde yeni dönem
Herkes yurt dışı sanıyor o ilde yaşayanlar bile bilmiyor! Burayı gören bir daha geliyor
Yurt dışından en çok getirilen cihazlar belli oldu!
ETİKETLER
#Ekonomi
#enflasyon
#turizm
#Yurtdışıtatili
#İçturizm
#Dovizkazanma
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.