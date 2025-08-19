Velileri üzecek haber! Devlette 1.700, özelde 15 bin TL

Milli Eğitim Bakanlığı, okul kıyafetlerinde 'ekonomik ve sade' tasarım zorunluluğu getirdi. Yeni yönetmeliğe göre üniformalar okullar tarafından belirlenecek, özel işaret ve desenler kullanılmayacak. Tasarımlar dört yıl boyunca sabit kalacak ve okulların internet sitesinde yayımlanacak. Ancak velilerin gündeminde fiyatlar var. Devlet okullarında bir set 1.700 TL'ye kadar çıkarken, özel okullarda ise kıyafet masrafı 15 bin TL'yi buluyor. Yüksek fiyatlar yeni eğitim yılı öncesi tartışma konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, okul kıyafetlerinin 'ekonomik ve sade' olması gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından okullar tarafından belirlenecek kıyafetlerde özel işaret ve desenlere yer verilmeyecek. Ayrıca bu tasarımlar dört eğitim-öğretim yılı boyunca değiştirilmeyecek. Aynı zamanda kıyafetlerin, okulun internet sitesinde velilerin bilgisine sunulması da zorunlu hale getirildi.

OKUL ÜNİFORMA FİYATLARI NE KADAR?

Yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce, velilerin en büyük gündem maddelerinden biri olan okul kıyafetlerinin maliyeti de dikkat çekiyor. Devlet okullarında ilkokul öğrencisi için bir set (pantolon, kısa ve uzun kollu tişört) 1.700 TL’ye kadar ulaşabiliyor. Parça parça alındığında ise eşofman altı 650 TL, üstü 750 TL ve tişörtler 400-450 TL arasında değişiyor.

Özel okullardaki fiyatlar ise çok daha yüksek seviyelerde. Bir özel okulun kıyafet fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

• Tişört: 1.400 TL

• Eşofman altı ve etek: 2.900 TL

• Uzun kollu hırka: 2.350 TL

• Kapüşonlu: 3.400 TL

• Şort: 2.250 TL

Tüm parçaları almak isteyen velilerin 15.000 TL civarında bir harcama yapması gerekiyor. Sadece üç parçadan oluşan setler bile 8.000 ila 10.000 TL arasında bir maliyet oluşturuyor. Bu durum, özellikle özel okullarda eğitim gören öğrencilerin aileleri için ciddi bir ekonomik yük yaratıyor.