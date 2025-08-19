Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Velileri üzecek haber! Devlette 1.700, özelde 15 bin TL

Milli Eğitim Bakanlığı, okul kıyafetleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye giderek, okulların ekonomik ve sade üniforma tasarımlarını benimsemesini zorunlu kıldı. Okul hazırlıklarının tamamlandığı günlerde okul forması fiyatları da gündeme geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Velileri üzecek haber! Devlette 1.700, özelde 15 bin TL
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 16:58
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 17:11

, okul kıyafetlerinde 'ekonomik ve sade' tasarım zorunluluğu getirdi. Yeni yönetmeliğe göre üniformalar okullar tarafından belirlenecek, özel işaret ve desenler kullanılmayacak. Tasarımlar dört yıl boyunca sabit kalacak ve okulların internet sitesinde yayımlanacak. Ancak velilerin gündeminde fiyatlar var. Devlet okullarında bir set 1.700 TL'ye kadar çıkarken, özel okullarda ise kıyafet masrafı 15 bin TL'yi buluyor. Yüksek fiyatlar yeni eğitim yılı öncesi tartışma konusu oldu.

Velileri üzecek haber! Devlette 1.700, özelde 15 bin TL

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, okul kıyafetlerinin 'ekonomik ve sade' olması gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından okullar tarafından belirlenecek kıyafetlerde özel işaret ve desenlere yer verilmeyecek. Ayrıca bu tasarımlar dört eğitim-öğretim yılı boyunca değiştirilmeyecek. Aynı zamanda kıyafetlerin, okulun internet sitesinde velilerin bilgisine sunulması da zorunlu hale getirildi.

Velileri üzecek haber! Devlette 1.700, özelde 15 bin TL

OKUL ÜNİFORMA FİYATLARI NE KADAR?

Yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce, velilerin en büyük gündem maddelerinden biri olan okul kıyafetlerinin maliyeti de dikkat çekiyor. Devlet okullarında ilkokul öğrencisi için bir set (pantolon, kısa ve uzun kollu tişört) 1.700 TL’ye kadar ulaşabiliyor. Parça parça alındığında ise eşofman altı 650 TL, üstü 750 TL ve tişörtler 400-450 TL arasında değişiyor.

Velileri üzecek haber! Devlette 1.700, özelde 15 bin TL

Özel okullardaki fiyatlar ise çok daha yüksek seviyelerde. Bir özel okulun kıyafet fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

• Tişört: 1.400 TL

• Eşofman altı ve etek: 2.900 TL

• Uzun kollu hırka: 2.350 TL

• Kapüşonlu: 3.400 TL

• Şort: 2.250 TL

Velileri üzecek haber! Devlette 1.700, özelde 15 bin TL

Tüm parçaları almak isteyen velilerin 15.000 TL civarında bir harcama yapması gerekiyor. Sadece üç parçadan oluşan setler bile 8.000 ila 10.000 TL arasında bir maliyet oluşturuyor. Bu durum, özellikle özel okullarda eğitim gören öğrencilerin aileleri için ciddi bir ekonomik yük yaratıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İkinci el araç alacaklar dikkat! Dengeler değişiyor, rüzgar tersine döndü
Çocukların çantasındaki tehlike! Uzmanlardan velilere uyarı geldi
ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#Okul Kıyafeti
#Uniiforma Fiyatları
#Eğitim Masrafları
#Ekonomik Zorluklar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.