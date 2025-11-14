Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Yabancılar en çok bu şehirden ev alıyor!

Kasım 14, 2025 15:09
1
konut

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre ülke genelinde ocak-ekim döneminde 1 milyon 293 bin 33 konut satıldı. Geçen yılın aynı döneminde konut satışı 1 milyon 112 bin 374 olarak kaydedilmişti. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 16,2 yükseldi. Bu dönemdeki konut satışlarındaki artışa karşın yabancılara satışlarda gerileme görüldü.

 

2
konut satışı

Yabancılara geçen yılın 10 ayında 19 bin 212 konut satılırken bu yılın aynı döneminde yüzde 11,3 azalışla 17 bin 50 satış gerçekleştirildi.

 

3
yabancıya konut satışı

RAKAMLAR DEĞİŞTİ

Yabancılara konut satışının yıllık bazda azaldığı iller de dikkati çekti. Buna göre Antalya'da yabancılara Ocak-Ekim 2024'te 6 bin 740 konut satılırken bu yılın aynı dönemindeki satış yüzde 15,9 azalışla 5 bin 666 oldu.

 

4
konut

Yabancılar, geçen yılın 10 ayında İstanbul'dan 6 bin 703 konut aldı. Böylelikle yabancıların bu ilden aldıkları konut sayısı, yıllık bazda yüzde 6,5 gerileyerek 6 bin 266'ya düştü.
 

5
konut satışı

Mersin'de ise ocak-ekim döneminde yabancılara konut satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 azalarak 1352'ye geriledi.
 

6
konut satışı

Yabancılara 10 ayda yapılan satışlar, yıllık bazda Sakarya'da yüzde 4,1, Yalova'da yüzde 16, Aydın'da yüzde 14,8 ve Bursa'da yüzde 30,1 azalış gösterdi.
 

7
ANKARA YÜKSELİYOR

ANKARA YÜKSELİYOR

Aynı dönemde Ankara ve Muğla'da ise yabancılara konut satışında artış görüldü. Yılın 10 ayında yabancılara satışlar, geçen yılın ocak-ekim dönemine kıyasla Ankara'da yüzde 24,9 artarak 621, Muğla'da da yüzde 8 yükselerek 323 oldu.
 

8
KONUT SATIŞI

Yabancılara bu yılın ve geçen yılın ocak-ekim dönemlerinde yapılan konut satışları şöyle:

İl        Ocak-Ekim 2025      Ocak-Ekim 2024
Toplam        17 050        19 212
Antalya        5 666        6 740
İstanbul        6 266        6 703
Mersin        1352        1692
Ankara        621        497
Muğla        323        299
Sakarya        282        294
Yalova        393        468
İzmir        312        308
Aydın        271        318
Bursa        322        461
Diğer iller        1242        1432
 

9
Merkez Bankası

Türklerin yurt dışı alımları yılın ilk 9 ayında 77 milyar, son bir yılda 100 milyar TL’ye yaklaştı. Merkez Bankası’nın verilerine göre, eylül ayında yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 211 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 180 milyon doları net gayrimenkul alımı yaptı.

10
ödemeler dengesi

Merkez Bankası’nın ödemeler dengesi verilerine göre, eylül ayında yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 211 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 180 milyon doları net gayrimenkul alımı yaptı. Ocak-Eylül döneminde yabancıların Türkiye’deki alımları 1 milyar 599 milyon dolar olurken, Türklerin yurt dışı alımları 1 milyar 997 milyon dolara ulaştı. Son bir yılda da 2 milyar 233 milyon dolarlık yabancı alımına karşılık, Türklerin yurt dışı alımları 2 milyar 624 milyon dolarla bunun üzerinde gerçekleşti. Ocak-eylül dönemindeki alımlar 9 aylık ortalama kurla 76 milyar 904 milyon, son bir yıldaki alımlar da yıllık ortalama kurla 98 milyar 413 milyon TL ediyor. Buna göre Türklerin, son bir yılda 100 milyar liraya yakın bir kaynağı gayrimenkul alımı için yurt dışına aktardığı görülüyor.

11

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.