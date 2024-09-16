Yabancıların Türkiye'de şirket kurması için adıma atıldı! Vize programı başlatıldı

16 Eylül 2024 14:53 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 15:00

Yüksek katma değerli teknolojik girişimlerin Türkiye'ye çekilmesi için adım atıldı. Sanayi Bakanlığı tarafından Çalışma Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye TechVisa adlı program başlatıldı. Bu kapsamda şirketlerin Türkiye'de kurulması halinde girişimcilere ve uzman çalışanlara üç yıllık çalışma izni verilecek ve vergi muafiyeti tanınacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, programın en büyük kazananı Türk teknoloji girişimleri olacak dedi.

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Yabancıların Türkiye​'de şirket kurmasını kolaylaştıran program başlatıldı. Yabancı girişimcilerin Türkiye'ye erken aşama şirket kurmasını kolaylaştıracak vize programı hayata geçirildi. Buna göre, Sanayi Bakanlığı tarafından Çalışma Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan Türkiye TechVisa adlı program kapsamında şirketlere kurumlar vergisi ve çalışanlarına gelir vergisi muafiyeti tanınacak. İşte TechVisa adlı programın detayları.

TECHVİSA ADLI VİZE PROGRAMI BAŞLATILDI

Yabancı girişimcilerin Türkiye'ye erken aşama şirket kurmasını kolaylaştıracak vize programı Sanayi Bakanlığı tarafından Çalışma Bakanlığı'nın desteğiyle başlatıldı.

ÜÇ YILLIK ÇALIŞMA İZNİ VERİLECEK

Yabancıların Türkiye'de şirket kurması bu program ile kolaylaşacak. Yüksek katma değerli teknolojik girişimlerin Türkiye'ye çekilmesi amacıyla başlatılan program ile şirketlerin Türkiye'de kurulması halinde girişimcilere ve uzman çalışanlara üç yıllık çalışma izni verilecek.

Program ile teknopark veya kuluçka merkezlerinde kurulacak şirketlere ayrıca vergi muafiyeti tanınacak.

KAZANAN TÜRK TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİ OLACAK

Özel uzmanlığı bulunan yabancı uyruklu profesyoneller ve girişimcilere kolaylaştırılmış usulde çalışma izni imkanı getiren program hakkında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şu açıklamada bulundu;

"Program ile profesyonel ve girişimcilerin Türkiye'de uzun vadeli plan yaparak kendilerini evde hissetmelerine imkan sağlayacağız. Hayata geçirdiğimiz programın en büyük kazananı elbette Türk teknoloji girişimleri ve nitelikli insan kaynağımız olacak. "