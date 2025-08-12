Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Yatırımcıya yeni yol haritası! Yönetmelik değişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü yatırım projelerine yapılacak başvurulara ilişkin esaslar belirlendi. Yönetmelik, bankalar kanalıyla sağlanan finansal imkanlardan yararlanmak için başvuruda bulunulacak projelere ilişkin Bakanlık tarafından yapılacak stratejik öncelik ve teknik değerlendirmeye ilişkin esasları düzenliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yatırımcıya yeni yol haritası! Yönetmelik değişti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 09:42

ve Bakanlığı'NIN, " Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yatırımcıya yeni yol haritası! Yönetmelik değişti

Yönetmelik, bankalar kanalıyla sağlanan finansal imkanlardan yararlanmak için başvuruda bulunulacak projelere ilişkin tarafından yapılacak stratejik öncelik ve teknik değerlendirmeye ilişkin esasları düzenliyor.

Buna göre, başvurusunda bulunulan yatırım projeleri için teknik komite tarafından yapılan değerlendirme sonucuna ilişkin "Yatırım Projesi Teknoloji/Strateji Puanı Bildirim Belgesi" (TSP belgesi) düzenlenecek. Bankalardan önce Bakanlık değerlendirmesini almak üzere yapılacak başvurular, uygun teşvik belgesi sahibi olan yatırımcılar tarafından gerçekleştirilebilecek.

Yatırımcıya yeni yol haritası! Yönetmelik değişti

Stratejik Öncelikli Ürün veya Teknoloji Alanları listeleri kapsamında bir ürünün üretilmesine ya da teknoloji alanında geliştirme faaliyetlerine, bu teknolojilere dayalı sistemlerin üretilmesine veya üretim sürecinde bu teknolojilerin yoğun şekilde kullanılmasına dönük yatırım yapılmasını hedefleyen projeler için başvuru alınacak. Yatırım teşvik mevzuatı kapsamındaki desteklerden yararlanma imkanı bulunmayan yatırımcılar da ilgili projeye yönelik halihazırda düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesi olmadan bu kapsamda başvuru yapabilecek.

Yatırımcıya yeni yol haritası! Yönetmelik değişti

Teknik komite tarafından uygun görülmesi halinde, proje sahibinin yatırım konusu nihai ürün veya ara girdilere yönelik stratejik stoklara yapacağı yatırım tutarı da TSP proje büyüklüğünün belirlenmesi aşamasında hesaplamaya dahil edilebilecek.

Bakanlık tarafından oluşturulan TSP belgesi, yatırımcıların başvurduğu programdan finansman hakkına sahip olduğu sonucunu doğurmayacak.

Yatırımcıya yeni yol haritası! Yönetmelik değişti

Yatırımcı, TSP belgesinin güncellenmesine yönelik en fazla iki revizyon talebinde bulunabilecek. Revizyon talepleri, yatırımcının talebine esas teşkil eden gerekçeleri ve şayet varsa projesine bağlı teşvik belgesinin nihai hali dikkate alınarak değerlendirilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev kiraları ne zaman ucuzlayacak? Uzman isim tarih verdi
Memur ve memur emeklisi için kritik gün! İlk zam teklifi bekleniyor
ETİKETLER
#yatırım
#sanayi
#finansman
#bakanlık
#Teknoloji
# Ekonomi
#Stratejik Proje
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.