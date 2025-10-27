Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 | Serhat Yıldız

Yeni altın raporu paylaşıldı! Fiyatlar değişecek çünkü

HSBC, altının 2025’te ortalama 4.600 dolar civarında seyredeceğini, 2026 başında ise 5.000 dolara ulaşabileceğini öngördü. Bankaya göre Asya merkez bankalarının güçlü talebi fiyatları yukarı taşıyacak.

Serhat Yıldız
27.10.2025
27.10.2025
Küresel piyasalarda gözler yeniden altına çevrildi. Global Investment Research, yayımladığı yeni raporunda altının 2025 yılında ons başına ortalama 4.600 dolar seviyesinde seyretmesini, 2026 başında ise 5.000 dolar eşiğine kadar yükselmesini beklediklerini açıkladı.

Yeni altın raporu paylaşıldı! Fiyatlar değişecek çünkü

“ASYA MERKEZ BANKALARININ TALEBİ FİYATLARI DESTEKLEYECEK”

Banka, kısa vadede fiyatlarında dalgalanma yaşanabileceğini ancak risk iştahındaki artışın sarı metale destek vereceğini belirtti. HSBC’ye göre, özellikle Merkez Bankası (PBOC) başta olmak üzere Asya’daki merkez bankalarının güçlü alımları, fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam edecek.

Raporda, bu yıl altın ’lerine olan yatırım ilgisinin güçlü seyrettiği ve bunun da piyasa dinamiklerine olumlu yansıdığı vurgulandı. HSBC, Hindistan ve Çin gibi büyük piyasalarda artan ETF talebinin, yüksek likidite sayesinde yerel borsalardaki hisse alımlarını olumsuz etkilemeyeceğini de belirtti.

Yeni altın raporu paylaşıldı! Fiyatlar değişecek çünkü

“YÜKSEK FİYATLAR MAĞAZA TRAFİĞİNİ AZALTABİLİR”

Banka, artan fiyatların perakende satışlarda bir miktar yavaşlamaya neden olabileceğini ancak stoklardaki değer artışının kâr marjları üzerindeki baskıyı dengeleyeceğini ifade etti.

