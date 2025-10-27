Menü Kapat
22°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Maaşa hacizde yeni düzenleme! Sadece yüzde 25'ine el konabiliyordu

Hazırlanan yeni taslak düzenlemeyle maaş hacizlerinde yeni bir sisteme geçilmesi planlanıyor. Şu anki uygulamada, borçlunun maaşının en fazla dörtte biri, yani yüzde 25'i haczedilebiliyordu. İşte yeni oranlar...

Maaş hacizlerinde düzenlemeye gidiliyor. Yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine gelmesi beklenen Yeni İcra ve İflas Kanunu ile borçluların gelir düzeyine göre farklı kesinti oranlarının uygulanacağı bir sistemin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Avukat Çiçek Aşıkgil, yeni düzenlemeyle maaşa göre haciz oranı uygulanacağını ve bu sayede düşük maaşlı çalışanların ceplerinin rahatlatılmaya çalışıldığını söyledi.

Maaşa hacizde yeni düzenleme! Sadece yüzde 25'ine el konabiliyordu

'ŞU ANDAKİ SİSTEMDE YÜZDE 25'İ HACZEDİLEBİLİYOR'

Avukat Çiçek Aşıkgil, hazırlanan yeni taslak düzenlemeyle maaş hacizlerinde uygulanacak kademeli sistem hakkında bilgi verdi. Yeni düzenlemeyle gelirleri farklı olan borçluların ödeme noktasında birbirinden ayrılacağını söyleyen Çiçek Aşıkgil, "Şu anda yürürlükte olan maaş haczi sisteminde, bir kişinin maaşına haciz geldiğinde kesinti oranı sabit şekilde uygulanıyor. Mevzuata göre, borçlunun maaşının en fazla dörtte biri, yani yüzde 25'i haczedilebiliyor.

Bu oran, kişinin gelir düzeyine, yaşam şartlarına veya borcun miktarına bakılmaksızın aynı şekilde geçerli. Yani asgari ücretli bir çalışanla yüksek maaşlı bir çalışan arasında fark bulunmuyor; her ikisinin maaşından da aynı oranda kesinti yapılıyor. Fakat hazırlanan yeni taslak düzenlemeyle birlikte bu oran artık sabit olmaması hedefleniyor. Maaş hacizlerinde uygulanacak kesinti oranı, kişinin gelirine göre belirlenecek. Yani kademeli bir sistem geliyor. Bu oran, yüzde 10 ile yüzde 60 arasında değişecek. Buradaki temel amaç, geliri az olanla geliri yüksek olanı aynı kefeye koymamak. Yeni sistemde, kişinin maaşı ne kadar artarsa, maaşından yapılacak kesinti oranı da o kadar yükselecek. Örneğin, bugün asgari ücretli bir çalışanın maaşından yüzde 25 kesinti yapılabiliyor. Yeni düzenleme hayata geçtiğinde, asgari ücrete kadar gelir elde eden çalışanlar için bu oranın yüzde 10'a düşmesi öngörülüyor" dedi.

Maaşa hacizde yeni düzenleme! Sadece yüzde 25'ine el konabiliyordu

'YÜZDE 60'A KADAR ÇIKABİLECEK'

Aşıkgil, düzenleme ile düşük gelirli vatandaşların da cebinin rahatlatılmaya çalışıldığını söyleyerek, "Bu sayede, düşük maaşla geçinmeye çalışan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılaması biraz daha kolaylaştırmaya çalışılıyor. Yüksek gelirli çalışanlar içinse durum farklı olacak. Eğer maaşı yüksek olup borcunu ödemeyen biri varsa, bu kişilerin maaş haczi oranı, maaşına bağlı olarak yüzde 60'a kadar çıkabilecek.

Bu da alacaklıların alacaklarına daha hızlı ulaşmasını sağlanmaya çalışılıyor. Kısacası bu yeni sistemle hedeflenen şey, adil bir denge kurmak olduğu söyleniyor. Düşük gelirli borçlunun geçimini korumak, yüksek gelirli borçlulardan ise alacak tahsilatını daha etkin bir hale getirmek gayesi var. Hem borçlu hem de alacaklı taraf açısından daha dengeli bir yapı oluşturulması amaçlanıyor. Kısacası gelir düzeyine göre haciz miktarı belirlenecek" ifadelerini kullandı.

