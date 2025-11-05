Yeni iş fırsatları kapıda! Gelecekte en çok rağbet görecek meslekler belli oldu

Küresel teknoloji ilerledikçe iş dünyası otomasyon, yapay zeka ve dijital dönüşüm ile yeniden şekilleniyor. Yapay zekâ ve otomasyon teknolojilerinin hızla gelişmesi birçok mesleğin kaybolmasına yol açıyor. Bazı sektörlerde insan gücüne olan ihtiyaç azalırken, yazılım tabanlı çözümler ön plana çıkıyor. Vergi yazılımları, otonom araçlar, akıllı depolar ve otomatik ödeme sistemleri bu dönüşümün en belirgin örnekleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda 2030 yılına kadar bazı mesleklerin değişeceği ve yeni mesleklerin geleceği konuşuluyor.