 Emir Yücel

Yeni paralar tedavüle giriyor! Suriye Merkez Bankası Başkanı açıkladı

Suriye'de hayatın normalleşmesi adına atılan adımlar hız kesmeden devam ediyor. Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husarriye; ülkenin parasal ve mali reform süreci kapsamında yeni banknotların aşamalı olarak tedavüle gireceğini ve bu banknotların "güvenilir iki ya da üç uluslararası kaynakta" basılacağını açıkladı.

23.08.2025
23.08.2025
23.08.2025 15:46

'de BAAS rejiminin tarihe karışmasıyla birlikte, normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. Son olarak anlamında çalışmalar yapan Suriye'nin yeni hükümeti; Yeni banknotların, sahteciliğe karşı yüksek güvenlik önlemleriyle donatılmış şekilde, "güvenilir iki veya üç uluslararası kaynak" tarafından üretileceğini söyledi.

Yeni paralar tedavüle giriyor! Suriye Merkez Bankası Başkanı açıkladı

Yeni birimlerinin tedavüle sunulmasının, ülkenin nakit yapısının geliştirilmesi ve günlük işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla atılan teknik ve düzenleyici bir adım olduğunu belirten Husariyye, "Bu süreç, para arzını artırmak için değil, nakit dolaşımını daha etkin yönetmek ve ödeme sistemlerini kolaylaştırmak için yürütülmektedir" dedi.

Yeni paralar tedavüle giriyor! Suriye Merkez Bankası Başkanı açıkladı

AŞAMALI GEÇİŞLER OLACAK!

Basılacak para miktarının ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına göre “titizlikle” belirleneceğini aktaran Husariyye, ilk aşamada yeni banknotların mevcut diğer banknotlarla birlikte kademeli olarak piyasaya sürüleceğini, mevcut banknotların ise dolaşımdan çekilmeyeceğini ifade etti.

Yeni paralar tedavüle giriyor! Suriye Merkez Bankası Başkanı açıkladı

Husariyye, ikinci aşamada eski banknotların yenileriyle değiştirilmeye başlanacağını, üçüncü aşamada ise bu değişimin yalnızca Suriye Merkez Bankası üzerinden yapılacağını kaydetti.

Yeni paralar tedavüle giriyor! Suriye Merkez Bankası Başkanı açıkladı

Yeni banknotların yüksek teknik standartlara sahip olacağını vurgulayan Husariyye, bu sayede ulusal para birimine olan güvenin artmasının ve kullanıcı haklarının korunmasının hedeflendiğini dile getirdi. Husariyye, yeni banknotlara ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşmak üzere ulusal çapta bir bilgilendirme kampanyası başlatmayı planladığını da bildirdi.

ETİKETLER
#Ekonomi
#Ekonomi
#Dünya
#suriye
#para
#banknot
#Faize Karşı Güvenlik
#Ekonomi Politikası
#Ekonomi
