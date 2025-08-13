Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Yetkili emlak ofislerinde "e" tabela dönemi

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, yetkili emlak ofislerine "e" tabelaların asılmaya başlandığını belirtti. Akçam, "Yıl sonuna kadar Türkiye'de 50 bine yakın meslektaşımıza bu tabelayı iletmeyi planlıyoruz". İfadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yetkili emlak ofislerinde
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 14:24

Tüm Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, sektörün kurumsallaşmasını güçlendirmek amacıyla yetkili emlak ofislerinde kullanılacak yeni bir “e” tabelası uygulamasını başlattıklarını duyurdu. Akçam, yıl sonuna kadar Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin meslektaşına bu tabelayı ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

KURUMSALLIK VE GÜVEN İÇİN “E” TABELASI

Akçam, uygulamanın temel amacının sektörde kurumsallığı artırmak olduğunu vurguladı. Yetkili emlak ofislerinin tabelasında yer alacak “e” harfi sayesinde, vatandaşların bu ofislerin diğer sektörlerle karışmamasını sağlayacağını ifade etti.

Yetkili emlak ofislerinde "e" tabela dönemi

BARKOD İLE YETKİ BELGESİ KONTROLÜ

Yeni tasarlanan tabelalarda ayrıca barkod bulunacak. Akçam, “Müşterilerimiz bu barkodu okuttuğunda işletmenin Ticaret Bakanlığı’ndan yetki belgesi alıp almadığını doğrulayabilecek” dedi. Bu sistemle birlikte sektöre olan güvenin artırılması hedefleniyor.

ANKARA’DAN BAŞLAYAN UYGULAMA TÜM TÜRKİYE’YE YAYILACAK

Uygulamanın Ankara’da başladığını belirten Akçam, önümüzdeki günlerde tüm illerdeki emlak danışmanlarının da tabelayı kullanacağını söyledi. Akçam, “Tüm Emlak Danışmanları Birliği üyelerimiz bize başvurduğunda tabelayı kendilerine ulaştıracağız ve asmalarına destek olacağız. Şu anda herhangi bir ücret ödemelerine gerek yok” dedi.

Yetkili emlak ofislerinde "e" tabela dönemi

TEDB Başkanı, Ticaret Bakanlığı’nın uygulamaya olumlu bakışını aktardı ve yakın gelecekte bu tabelanın zorunlu hale getirilebileceğini ifade etti. Akçam, “Türkiye genelinde bu uygulamayı zorunlu hale getirmeyi hedefliyoruz” diye ekledi.

SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ OLACAK

150 bin kişilik bir sektör olan emlak danışmanlığında “e” tabelalarının güvenin simgesi olacağını belirten Akçam, vatandaşların tabelayı gördüğünde işlemlerini yetkili danışmanlarla güvenle sürdürebileceğini sözlerine ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Memur olmak isteyenler dikkat! 52 kamu kurumu personel alacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri
SGK duyurdu! Yurt dışından emekli maaşı alanlara promosyon fırsatı
ETİKETLER
#Emlak
#emlakçı
#emlak
#etiket
#Güvenli Bölgeler
#Emlak Danışmanları Birliği
#Hakan Akçam
#Kurumsallaşme
#Yetkili Emlak Ofisi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.