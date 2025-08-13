Yetkili emlak ofislerinde "e" tabela dönemi

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, sektörün kurumsallaşmasını güçlendirmek amacıyla yetkili emlak ofislerinde kullanılacak yeni bir “e” tabelası uygulamasını başlattıklarını duyurdu. Akçam, yıl sonuna kadar Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin meslektaşına bu tabelayı ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

KURUMSALLIK VE GÜVEN İÇİN “E” TABELASI

Akçam, uygulamanın temel amacının sektörde kurumsallığı artırmak olduğunu vurguladı. Yetkili emlak ofislerinin tabelasında yer alacak “e” harfi sayesinde, vatandaşların bu ofislerin diğer sektörlerle karışmamasını sağlayacağını ifade etti.

BARKOD İLE YETKİ BELGESİ KONTROLÜ

Yeni tasarlanan tabelalarda ayrıca barkod bulunacak. Akçam, “Müşterilerimiz bu barkodu okuttuğunda işletmenin Ticaret Bakanlığı’ndan yetki belgesi alıp almadığını doğrulayabilecek” dedi. Bu sistemle birlikte sektöre olan güvenin artırılması hedefleniyor.

ANKARA’DAN BAŞLAYAN UYGULAMA TÜM TÜRKİYE’YE YAYILACAK

Uygulamanın Ankara’da başladığını belirten Akçam, önümüzdeki günlerde tüm illerdeki emlak danışmanlarının da tabelayı kullanacağını söyledi. Akçam, “Tüm Emlak Danışmanları Birliği üyelerimiz bize başvurduğunda tabelayı kendilerine ulaştıracağız ve asmalarına destek olacağız. Şu anda herhangi bir ücret ödemelerine gerek yok” dedi.

TEDB Başkanı, Ticaret Bakanlığı’nın uygulamaya olumlu bakışını aktardı ve yakın gelecekte bu tabelanın zorunlu hale getirilebileceğini ifade etti. Akçam, “Türkiye genelinde bu uygulamayı zorunlu hale getirmeyi hedefliyoruz” diye ekledi.

SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ OLACAK

150 bin kişilik bir sektör olan emlak danışmanlığında “e” tabelalarının güvenin simgesi olacağını belirten Akçam, vatandaşların tabelayı gördüğünde işlemlerini yetkili danışmanlarla güvenle sürdürebileceğini sözlerine ekledi.