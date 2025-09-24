Arda Güler'li Real Madrid seriye bağladı: Milli yıldızdan harika asist!

Real Madrid, Levante deplasmanında 4-1 kazandı. İspanyol devinin golleri; Vinicius (28), Mastantuono (38) ve Mbappe'den (64-p, 66) gelirken, Arda Güler de harika bir asistle takımına katkı sağladı.

REAL MADRID 6 MAÇLIK SERİ YAKALADI

İspanya La Liga'da 6 maça çıkan Real Madrid, tüm karşılaşmalarını kazandı ve 18 puanla lig tablosunun zirvesinde yer aldı! Diğer tarafta ise ikinci sıradaki Barcelona, 1 maç eksiğiyle birlikte rakibinin 5 puan gerisinde kaldı.

REAL MADRID'DE KYLIAN MBAPPE BAŞROLDE

Bu sezon 7 maçta forma giyen yıldız hücumcu Kylian Mbappe, an itibarıyla 9 gole ulaştı. İlave olarak da Arda Güler, Mbappe'nin 2. golünde yaptığı şık asistle dikkat çekti.

https://x.com/LaLigaTR/status/1970593635298128305