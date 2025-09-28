Emre Belözoğlu Fenerbahçe ihtimalini değerlendirdi!

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri geldi. Antalyaspor'daki beklentilerine dikkat çeken Emre hoca, Fenerbahçe özelinde ise çok net konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN FENERBAHÇE'YE OLUMLU YAKLAŞIM!

Konuya ilişkin Belözoğlu, "Ben Antalyaspor teknik direktörüyüm. Adımın Fenerbahçe'yle geçmesi kadar doğal bir durum olamaz. Teşekkür etmekten başka bir şey söyleyemem. Ben Antalyaspor'la alakalı, takımımla alakalı planlar yapıyorum. Bunun dışında başka bir şey düşünmüyorum. Ben bu kulüpte uzun süre kaptanlık yaptım. İyi kötü bir sürü yaşadığımız şeylerde takımın bayrağını dalgalandırmaya çalıştım. Antalyaspor ile hedeflerim arasında; takımı en iyi yere getirmek ve oyunu güzelleştirmek gibi beklentilerim var. Bu konuyla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Yenilgi için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU VE FENERBAHÇE'DEKİ TEKNİK DİREKTÖRLÜK PERFORMANSI

2021 yılında geçici olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu, sarı lacivertli takım ile 10 karşılaşmaya çıkmış ve maç başına 2.3 puan ortalaması tutturmuştu.