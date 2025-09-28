Menü Kapat
20°
 | Burak Ayaydın

Emre Belözoğlu Fenerbahçe ihtimalini değerlendirdi!

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Ayrıca da genç hoca, Fenerbahçe'nin başına geçme ihtimalini yorumladı.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe ihtimalini değerlendirdi!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 23:32
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 23:32

'ndan sözleri geldi. 'daki beklentilerine dikkat çeken Emre hoca, Fenerbahçe özelinde ise çok net konuştu.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe ihtimalini değerlendirdi!

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN FENERBAHÇE'YE OLUMLU YAKLAŞIM!

Konuya ilişkin Belözoğlu, "Ben Antalyaspor teknik direktörüyüm. Adımın Fenerbahçe'yle geçmesi kadar doğal bir durum olamaz. Teşekkür etmekten başka bir şey söyleyemem. Ben Antalyaspor'la alakalı, takımımla alakalı planlar yapıyorum. Bunun dışında başka bir şey düşünmüyorum. Ben bu kulüpte uzun süre kaptanlık yaptım. İyi kötü bir sürü yaşadığımız şeylerde takımın bayrağını dalgalandırmaya çalıştım. Antalyaspor ile hedeflerim arasında; takımı en iyi yere getirmek ve oyunu güzelleştirmek gibi beklentilerim var. Bu konuyla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Yenilgi için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe ihtimalini değerlendirdi!

EMRE BELÖZOĞLU VE FENERBAHÇE'DEKİ TEKNİK DİREKTÖRLÜK PERFORMANSI

2021 yılında geçici olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu, sarı lacivertli takım ile 10 karşılaşmaya çıkmış ve maç başına 2.3 puan ortalaması tutturmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

EMRE BELÖZOĞLU'NUN ANTALYASPOR KARNESİ NASIL?
Akdeniz ekibiyle 27 müsabakada görev alan genç çalıştırıcı, şu an için maç başına 1.22 puan ortalamasıyla devam ediyor.
