TGRT Haber
26°
 Suat Vilgen

Futbol yayınları taraftarı bezdirdi! Şikayetler bir haftada yüzde 149 arttı

Futbolda yeni sezon heyecanı, ekran başında hayal kırıklığına dönüştü. Canlı maç yayınlarındaki büyük aksaklıklar taraftarları canından bezdirdi. Ödedikleri ücretlerin karşılığını alamadıklarını belirten çok sayıda vatandaş "Şikayetvar" üzerinden isyan ederken son bir haftada futbol yayınlarına ilişkin şikayetler yüze 149 arttı.

26.08.2025
26.08.2025
saat ikonu 13:57

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte milyonlarca taraftar ekran başına kilitlendi ancak yayıncı kuruluşlara büyük umutlarla yapılan ödemeler, yayın sorunlarıyla gölgelendi. Tüketici şikayetlerinin ilgili firmalara iletilmesini ağlayan "Şikayetvar" isimli internet sitesinin verilerine göre, ağustos ayında dijital yayın ve taraftar hizmetleri kategorisinde şikâyetler bir önceki aya kıyasla yüzde 47 arttı. Ayın sadece ilk haftasındaki artış ise yüzde 149’u buldu.

FUTBOLSEVER PARASIYLA REZİL OLUYOR

En çok dile getirilen sorunların başında yayın donmaları, erişim hataları, ödeme problemleri ve düşük görüntü-ses kalitesi yer aldı. Taraftar hizmetlerinde de benzer bir tablo oluştu; biletleme sistemine giriş sorunları ve müşteri hizmetlerine ulaşılamaması binlerce kişiyi mağdur etti. Taraftarlar, “Parayı veriyoruz ama hizmet alamıyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdi.

TARAFTARLAR İSYANI ŞİKAYETVAR'DA

Sadece dijital yayıncılık kategorisinde ağustosun ilk haftasında yüzde 133 oranında artış kaydedildi. Taraftar hizmetlerindeyse şikâyetler son bir haftada yüzde 63 yükseldi. Teknik sorunlar, sistem çökmesi ve erişim engelleri, futbolseverlerin sezon başlangıcını keyif yerine çileye dönüştürdü. Şikayetvar’a ulaşan bazı şikâyetler, yaşanan mağduriyetin boyutunu gözler önüne serdi. İşte o şikayetlerden bazıları:

"ARKADAŞLARIMA MAHCUP OLDUM"

Dün akşam futbol yayınını izleyemedim. Sadece bu kanalda sorun yaşadım, diğer kanallarda herhangi bir problem yoktu. Ekranda hata mesajı çıktı, ayrıca mesaj olarak da ilettim fakat 'Sorununuz tanımlanamadı' şeklinde bir cevap aldım. Sorunu çözmek için müşteri hizmetlerini iki farklı telefondan aradım, 30 dakikadan fazla bekletildim, telefona cevap verilmedi ve geri dönüş de yapılmadı. Hatta birkaç kez telefon açıldıktan sonra tekrar sesli yanıt ve sıra müziğiyle bekletilmeye devam edildim. Bir yıllık anlaşma yapıp ödememi peşin olarak gerçekleştirdim. Buna rağmen her yanda ödeme yapmadınız diye mesajlar alıyorum ve bu durumdan rahatsızım. Arkadaşlarımı maç izlemeye davet ettiğim için mahcup oldum, yaşadığım mağduriyetin giderilmesini ve tarafıma açıklama yapılmasını talep ediyorum.

"MAÇ YAYINI SÜREKLİ DONUYOR"

Standart üyeliğimle, akıllı TV üzerinden desteklediğim takımın maçını izlemek için giriş yaptım. Ancak maç yayını sırasında sürekli donma sorunu yaşıyorum. Yayını Wi-Fi kablosuz internet ağı üzerinden izliyorum ve farklı bir cihaz ya da bağlantı yöntemi denemedim. Sorun 1 gündür devam ediyor ve özellikle maç yayınında karşılaştım. Yayın donmasının giderilmesini ve sorunsuz bir şekilde maçları izleyebilmek için gerekli desteğin sağlanmasını talep ediyorum.

"499 TL’YE ÜYELİK ALDIM GİRİŞ YAPILMIYOR"

Maç izlemek için satın aldığım üyelik bir türlü açılmadı. O kadar para verdim, 499 TL az bir miktar değil. Paramın iade edilmesini istiyorum. Platform yine şaşırtmadı, uygulamaya hiçbir şekilde giriş yapılamıyor.

"SÜPER LİG PAKETİM AÇILMADI"

Platform üzerinden Süper Lig Paketi üyeliğimi satın aldıktan hemen sonra web sitesi üzerinden “Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.” şeklinde bir hata mesajı almaya başladım. Üyeliğim aktif olmasına rağmen paketi kullanamıyorum. Sorunun çözümü için uygulamada ve web sitesinde her adımı denememe rağmen bir sonuç alamadım. Müşteri hizmetlerine de ulaşmayı denedim fakat herhangi bir geri dönüş alamadım.

Süper Lig'in yayıncısı tekrar Digitürk oldu

"TELEFON NUMARAM GÜNCELLENMEDİĞİ İÇİN BİLET ALAMIYORUM"

Yaklaşık 1 aydır sistem üzerinden telefon numaramı güncelleyemiyorum. Müşteri hizmetlerini arayarak numaramı değiştirmek istedim ancak hiçbir şekilde ulaşamadım ve işlem tamamlanmadı. Bu nedenle bilet alamıyor ve uygulamanın hizmetlerinden yararlanamıyorum. Telefon numaramın en kısa sürede güncellenmesini talep ediyorum.

