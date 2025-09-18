Galatasaray Şampiyonlar Ligi arenasında! Almanya deplasmanında rakip Eintracht Frankfurt

Son 16 resmi maçını kazanan son 3 yılın şampiyonu Galatasaray, bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde yeni formatla ilk sınavını Frankfurt deplasmanında verecek. Taraftar akınına uğrayacak maç TSİ 22.00’de TRT 1’den yayınlanacak.

OSIMHEN YOK, ICARDI TAM HAZIR DEĞİL

Almanya kafilesinde sakatlığı süren Victor Osimhen yer almadı. İcardi’nin de fiziksel eksikliği nedeniyle kulübede başlaması bekleniyor. Ev sahibi Frankfurt’ta ise Kristensen ve Larsson forma giyemeyecek.

DEVLER LİGİ’NİN GEDİKLİSİ

Tarihinde 18. kez Devler Ligi’ne katılan Galatasaray, bugüne kadar Avrupa kupalarında 328 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 116 galibiyet, 123 mağlubiyet ve 89 beraberlik elde etti. Şampiyonlar Ligi’nde ise 122 maça çıkan Cimbom, 29 galibiyet, 62 yenilgi ve 31 beraberlik aldı.

BURUK’UN AVRUPA KARNESİ

Teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 27. Avrupa sınavına çıkacak. Şimdiye kadar 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Buruk, bu kez seriyi bozup güçlü bir başlangıç yapmak istiyor.

FRANKFURT’A YENİLGİ YOK

İki takım tarihlerinde üçüncü kez karşılaşacak. 1992’deki eşleşmede Galatasaray, 0-0 ve 1-0’lık skorlarla turu geçen taraf olmuştu. Buruk, o dönem futbolcu olarak sahadaydı.

Forvet hattında yaşanan sıkıntı nedeniyle Galatasaray’ın gol umudu Barış Alper Yılmaz olacak. Milli futbolcuya kanatlardan Sane ve Yunus destek verecek. Kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak. Yeni transferlerden Singo ve İlkay da sahaya ilk 11’de çıkacak.

TARAFTAR AKINI BEKLENİYOR

60 bin kapasiteli Frankfurt Stadı’nda taraftarların büyük bölümünü Türkler’in doldurması bekleniyor. Biletler günler öncesinden tükenirken, Galatasaray sahada olduğu kadar tribünde de evinde olacak.

MUHTEMEL 11’LER

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Theate, Koch, Brown, Collins, Hojlund, Chaibi, Can Uzun, Negoce, Doan, Burkardt

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Davinson, Eren, Torreira, İlkay, Sara, Yunus, Sane, Barış