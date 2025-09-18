Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Galatasaray Şampiyonlar Ligi arenasında! Almanya deplasmanında rakip Eintracht Frankfurt

Geçen sezon ön elemede Young Boys’a elenerek veda eden sarı-kırmızılılar, bir yıllık hasretin ardından yeniden Şampiyonlar Ligi arenasına adım atıyor. Yeni formatta mücadele edecek ilk Türk takımı olan Galatasaray, 36 takım arasından ilk 24’e girmeyi hedefliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 09:30

Son 16 resmi maçını kazanan son 3 yılın şampiyonu , bu akşam ’nde yeni formatla ilk sınavını deplasmanında verecek. Taraftar akınına uğrayacak maç TSİ 22.00’de TRT 1’den yayınlanacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi arenasında! Almanya deplasmanında rakip Eintracht Frankfurt

OSIMHEN YOK, ICARDI TAM HAZIR DEĞİL

Almanya kafilesinde sakatlığı süren yer almadı. İcardi’nin de fiziksel eksikliği nedeniyle kulübede başlaması bekleniyor. Ev sahibi Frankfurt’ta ise Kristensen ve Larsson forma giyemeyecek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi arenasında! Almanya deplasmanında rakip Eintracht Frankfurt

DEVLER LİGİ’NİN GEDİKLİSİ

Tarihinde 18. kez Devler Ligi’ne katılan Galatasaray, bugüne kadar Avrupa kupalarında 328 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 116 galibiyet, 123 mağlubiyet ve 89 beraberlik elde etti. Şampiyonlar Ligi’nde ise 122 maça çıkan Cimbom, 29 galibiyet, 62 yenilgi ve 31 beraberlik aldı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi arenasında! Almanya deplasmanında rakip Eintracht Frankfurt

BURUK’UN AVRUPA KARNESİ

Teknik direktör , sarı-kırmızılıların başında 27. Avrupa sınavına çıkacak. Şimdiye kadar 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Buruk, bu kez seriyi bozup güçlü bir başlangıç yapmak istiyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi arenasında! Almanya deplasmanında rakip Eintracht Frankfurt

FRANKFURT’A YENİLGİ YOK

İki takım tarihlerinde üçüncü kez karşılaşacak. 1992’deki eşleşmede Galatasaray, 0-0 ve 1-0’lık skorlarla turu geçen taraf olmuştu. Buruk, o dönem futbolcu olarak sahadaydı.

Forvet hattında yaşanan sıkıntı nedeniyle Galatasaray’ın gol umudu Barış Alper Yılmaz olacak. Milli futbolcuya kanatlardan Sane ve Yunus destek verecek. Kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak. Yeni transferlerden Singo ve İlkay da sahaya ilk 11’de çıkacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi arenasında! Almanya deplasmanında rakip Eintracht Frankfurt

TARAFTAR AKINI BEKLENİYOR

60 bin kapasiteli Frankfurt Stadı’nda taraftarların büyük bölümünü Türkler’in doldurması bekleniyor. Biletler günler öncesinden tükenirken, Galatasaray sahada olduğu kadar tribünde de evinde olacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi arenasında! Almanya deplasmanında rakip Eintracht Frankfurt

MUHTEMEL 11’LER

: Zetterer, Theate, Koch, Brown, Collins, Hojlund, Chaibi, Can Uzun, Negoce, Doan, Burkardt

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Davinson, Eren, Torreira, İlkay, Sara, Yunus, Sane, Barış

ETİKETLER
#galatasaray
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#şampiyonlar ligi
#okan buruk
#frankfurt
#Eintracht Frankfurt
#victor osimhen
#İcardi
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.