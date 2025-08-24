Menü Kapat
 Suat Vilgen

Mertens'ten surpriz karar! Futbol kariyerini noktaladı

Galatasaray’ın eski yıldızı Dries Mertens, futbol kariyerini noktaladı. 38 yaşındaki Belçikalı oyuncu, sarı-kırmızılı forma altında önemli başarılar yaşamıştı.

Mertens'ten surpriz karar! Futbol kariyerini noktaladı
24.08.2025
24.08.2025
’da geçtiğimiz sezonun sona ermesiyle birlikte sözleşmesi noktalanan , 38 yaşında futbol kariyerine son verdi. Ülkesi ’nın Leuven kentinde düzenlenen Marktrock Festivali’nde sahneye çıkan Mertens, futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Deneyimli oyuncu, “ oldum ve futbolu bıraktım. Yeni bir meydan okumanın zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İLE KAZANILAN KUPALAR

Son olarak Galatasaray forması giyen Mertens, sarı-kırmızılı takımda 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, 1’er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferi elde etti. Haziran ayında Galatasaray’dan ayrılan Belçikalı yıldız, sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde özel bir yer edindi.

’deki yıllarıyla dünya çapında tanınan Mertens, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde iz bırakan bir kariyeri geride bıraktı. Futbol sonrası yeni bir döneme adım atan yıldız ismin gelecekte hangi projelerde yer alacağı merak konusu oldu.

