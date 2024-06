Rafa Silva'nın ardından bir yıldız daha: Beşiktaş'ta Angel Di Maria sesleri!

25 Haziran 2024 16:09 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 16:11

Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Siyah-beyazlılar, kadrosuna ilk olarak Gabriel Paulista'yı katarken stopere bir takviye daha yapmak istiyor. Kara Kartal, Mats Hummels'in tecrübesiyle savunma hattını güçlendirmek istiyor.

Siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal'ın ayrılışının ardından sağ kanada da yıldız bir isim transfer etmek istiyor.

ANGEL Dİ MARİA SESLERİ!

Beşiktaş'ın taraftarları coşturacak bir yıldız arayışında listesinin ilk sıralarında ise Angel Di Maria bulunduğu ifade ediliyor.

Siyah-beyazlı taraftarlar da Rafa Silva'nın ardından Angel Di Maria'nın da transfer edilmesini istiyor. Kısa süre içinde gündem olan Angel Di Maria için sosyal medyada on binlerce 'Come to Beşiktaş' paylaşımı yapıldı.

KARARINI COPA AMERİCA'DAN SONRA VERECEK

Yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel göreve gelmesinin ardından transfer komitesinin sürdürdüğü görüşmelere dahil oldu.

Arjantinli Angel Di Maria'nın Beşiktaş'a kapıyı kapatmadığı ve son kararını Copa America'dan sonra vereceği belirtildi.

Rafa Silva transferinin gerçekleşmesi halinde Arjantinli yıldızın da Beşiktaş'a sıcak bakabileceği ifade ediliyor.