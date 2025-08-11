Lig başladı, şampiyonu belirledi! 'Olmazsa etek giyerim'

Süper Lig'de yeni sezona bıraktığı yerden devam eden Galatasaray, ilk hafta mücadelesinde karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Sarı-Kırmızılılar yaptığı transferlerle ses getirmeyi başarırken bu sezon da kupaya uzanarak üst üste 4. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmek istiyor.

ŞAMPİYON TAKIMI AÇIKLADI

Galatasaray için birçok yorumcu ve kanaat önderi şampiyonluk tahmininde bulunurken bunlarda biri de Eski hakem ve Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar oldu. Çakar Süper Lig'de yeni başlayan sezonda şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladı ve çok konuşulacak iddialarda bulundu.

"15 PUAN FARK ATAR"

Galatasaray'ın bu sezon şampiyon olacağını söyleyen Ahmet Çakar "Galatasaray, en yakın rakibine 15 puan fark atar. 40 yıldır bu futbol sektörünün içerisindeyiz hiç bu kadar açık ara sezona favori giren bir takım görmedik."

OKAN BURUK YORUMU

"Eğer Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalamazsa Okan Buruk tartışılır. Zaten geçmiş Avrupa sonuçları Fatih Terim'in Avrupa'da elde ettiği başarıları elde edemeyeceğini gösterdi."

"YEDEKLER BİLE DİREKT OYNAR"

Galatasaray'ın yedekleri bile Fenerbahçe'de direkt oynar Beşiktaş'ta zaten havada oynarlar. Böyle giderse Galatasaray burayı Almanya Bundesliga'ya getirir.

"ETEK GİYERİM..."

Dakika 5... Feyenoord 1-0 öne geçerse tribünler Ali Koç istifa diye bağıracaklar. Fenerbahçe'nin 4 transferini topla Sane ve Osimhen'in sol bacağının baş parmağı etmez. 30 milyon Fenerbahçeli'nin 1 tanesi bile takımının ve kadrosunun Galatasaray'ın önünde olduğunu söyleyemez. Söylesin etek giyerim.