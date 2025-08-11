Menü Kapat
Lig başladı, şampiyonu belirledi! 'Olmazsa etek giyerim'

Yeni sezonun ilk maçında Gaziantep FK-Galatasaray mücadelesi ile başladı. Sarı-Kırmızılılar mücadeleyi 3-0 kazanarak lige 3 puanlı bir başlangıç yaptı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ı ve mücadeleyi değerlendiren Ahmet Çakar Süper Lig için çok konuşulacak bir tahminde bulundu. İşte o sözler...

Lig başladı, şampiyonu belirledi! 'Olmazsa etek giyerim'
'de yeni sezona bıraktığı yerden devam eden , ilk hafta mücadelesinde karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Sarı-Kırmızılılar yaptığı transferlerle ses getirmeyi başarırken bu sezon da kupaya uzanarak üst üste 4. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmek istiyor.

Lig başladı, şampiyonu belirledi! 'Olmazsa etek giyerim'

ŞAMPİYON TAKIMI AÇIKLADI

Galatasaray için birçok yorumcu ve kanaat önderi şampiyonluk tahmininde bulunurken bunlarda biri de Eski hakem ve Beyaz TV yorumcusu oldu. Çakar Süper Lig'de yeni başlayan sezonda şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladı ve çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Lig başladı, şampiyonu belirledi! 'Olmazsa etek giyerim'

"15 PUAN FARK ATAR"

Galatasaray'ın bu sezon şampiyon olacağını söyleyen Ahmet Çakar "Galatasaray, en yakın rakibine 15 puan fark atar. 40 yıldır bu futbol sektörünün içerisindeyiz hiç bu kadar açık ara sezona favori giren bir takım görmedik."

Lig başladı, şampiyonu belirledi! 'Olmazsa etek giyerim'

OKAN BURUK YORUMU

"Eğer Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalamazsa tartışılır. Zaten geçmiş Avrupa sonuçları Fatih Terim'in Avrupa'da elde ettiği başarıları elde edemeyeceğini gösterdi."

Lig başladı, şampiyonu belirledi! 'Olmazsa etek giyerim'

"YEDEKLER BİLE DİREKT OYNAR"

Galatasaray'ın yedekleri bile 'de direkt oynar Beşiktaş'ta zaten havada oynarlar. Böyle giderse Galatasaray burayı Almanya Bundesliga'ya getirir.

Lig başladı, şampiyonu belirledi! 'Olmazsa etek giyerim'

"ETEK GİYERİM..."

Dakika 5... Feyenoord 1-0 öne geçerse tribünler Ali Koç istifa diye bağıracaklar. Fenerbahçe'nin 4 transferini topla Sane ve Osimhen'in sol bacağının baş parmağı etmez. 30 milyon Fenerbahçeli'nin 1 tanesi bile takımının ve kadrosunun Galatasaray'ın önünde olduğunu söyleyemez. Söylesin etek giyerim.

Lig başladı, şampiyonu belirledi! 'Olmazsa etek giyerim'

