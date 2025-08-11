Fenerbahçe'ye yıldız oyuncu! İngiliz devi transferi onayladı

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe son olarak gündemine Arsenal'ın Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko'yu aldı.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Oleksandr Zinchenko'ya talip oldu. Haberde Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Ukraynalı oyuncu ile kısa süre içerisinde görüşme gerçekleştirileceği bildirildi.

6 NUMARA OYNATMAYI PLANLIYOR

Teknik direktör Jose Mourinho'nun; 8 senelik Premier Lig tecrübesi ve geçiş oyunundaki becerisi sebebiyle Zinchenko'nun transferine onay verdiği öğrenildi. Portekizli isim, deneyimli futbolcuyu 6 numarada oynatmayı planlıyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Zincenhko'nun İngiliz ekibi Arsenal ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.