Deprem tespiti için İstanbul'da birçok ilçeye yerleştirildi! Her sarsıntı kayıt altında olacak

Balıkesir Sıngırcı merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Fay hatlarındaki hareketlilik vatandaşları tedirgin ederken, büyük depremin ardından 200'ü geçkin artçılar kaydedildiği açıklandı. Dünya'nın iki numaralı Himalaya-Anadolu-Alp Deprem Kuşağı üzerinde yer almasından dolayı birçok bölgesinde diri fay hattı bulunan Türkiye'de yaşanan depremler sebebiyle AFAD harekete geçti.

HER SARSINTIYI KAYIT ALTINA ALACAK

Depremlerin izlenmesi, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, arşivlenmesi ve duyurulmasına ilişkin sistematik ağ hizmet vermeye devam ediyor.

Ülkemizin birçok noktasında deprem gözlem ağları bulunuyor ve her sarsıntıyı tespit ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın 950 istasyonu her saniye yer kabuğunda olan sarsıntıları analiz ederek deprem aktivitesini gözlemliyor.

Kandilli Rasathanesi de Türkiye genelinde 309 noktaya hız ölçer ve ivme ölçer cihazlarını yerleştirdi.

İSTANBUL'DA HANGİ İLEÇLERDE VAR?

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre İstanbul'da 24 adet cihaz bulunuyor. Bunlardan bazıları hız ölçer bazıları da ivme ölçer olarak hizmet veriyor.

İşte sismik cihazların bulunduğu noktalar:

AVCILAR

BAKIRKÖY

BOĞAZKÖY

BURGAZADA

BÜYÜKADA

BÜYÜKADA 1

BÜYÜKÇEKMECE

CADDEBOSTAN

ÇATALCA

ÇATALCA 2

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI

GÜZELCE

HAYDARPAŞA

HEYBELİADA

İTÜ TUZLA

KANDİLLİ

KARTAL

KİLYOS

ŞİLE

SİLİVRİ

SİLİVRİ 1

SİNANOBA

YEŞİLKÖY

