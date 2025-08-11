Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Deprem tespiti için İstanbul'da birçok ilçeye yerleştirildi! Her sarsıntı kayıt altında olacak

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından gözler İstanbul'a çevrildi. AFAD Türkiye genelinde 950, Kandilli ise 350 noktaya deprem istasyonları kurdu. Bunların 24 tanesi İstanbul'da bulunuyor. Yaşanan her sarsıntı saniye saniye kaydedilip takip edilecek. İşte detaylar...

Deprem tespiti için İstanbul'da birçok ilçeye yerleştirildi! Her sarsıntı kayıt altında olacak
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 12:59
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 13:02

Sıngırcı merkezli 6.1 büyüklüğündeki büyük paniğe neden oldu. Fay hatlarındaki hareketlilik vatandaşları tedirgin ederken, büyük depremin ardından 200'ü geçkin artçılar kaydedildiği açıklandı. Dünya'nın iki numaralı Himalaya-Anadolu-Alp Deprem Kuşağı üzerinde yer almasından dolayı birçok bölgesinde diri fay hattı bulunan Türkiye'de yaşanan depremler sebebiyle harekete geçti.

Deprem tespiti için İstanbul'da birçok ilçeye yerleştirildi! Her sarsıntı kayıt altında olacak

HER SARSINTIYI KAYIT ALTINA ALACAK

Depremlerin izlenmesi, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, arşivlenmesi ve duyurulmasına ilişkin sistematik ağ hizmet vermeye devam ediyor.

Ülkemizin birçok noktasında deprem gözlem ağları bulunuyor ve her sarsıntıyı tespit ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın 950 istasyonu her saniye yer kabuğunda olan sarsıntıları analiz ederek deprem aktivitesini gözlemliyor.

de Türkiye genelinde 309 noktaya hız ölçer ve ivme ölçer cihazlarını yerleştirdi.

İSTANBUL'DA HANGİ İLEÇLERDE VAR?

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 'da 24 adet cihaz bulunuyor. Bunlardan bazıları hız ölçer bazıları da ivme ölçer olarak hizmet veriyor.

İşte sismik cihazların bulunduğu noktalar:

AVCILAR

Deprem tespiti için İstanbul'da birçok ilçeye yerleştirildi! Her sarsıntı kayıt altında olacak

BAKIRKÖY

Deprem tespiti için İstanbul'da birçok ilçeye yerleştirildi! Her sarsıntı kayıt altında olacak

BOĞAZKÖY

Deprem tespiti için İstanbul'da birçok ilçeye yerleştirildi! Her sarsıntı kayıt altında olacak

BURGAZADA

Deprem tespiti için İstanbul'da birçok ilçeye yerleştirildi! Her sarsıntı kayıt altında olacak

BÜYÜKADA

Deprem tespiti için İstanbul'da birçok ilçeye yerleştirildi! Her sarsıntı kayıt altında olacak

BÜYÜKADA 1

Deprem tespiti için İstanbul'da birçok ilçeye yerleştirildi! Her sarsıntı kayıt altında olacak

BÜYÜKÇEKMECE

Deprem tespiti için İstanbul'da birçok ilçeye yerleştirildi! Her sarsıntı kayıt altında olacak

CADDEBOSTAN

Deprem tespiti için İstanbul'da birçok ilçeye yerleştirildi! Her sarsıntı kayıt altında olacak

ÇATALCA

Deprem tespiti için İstanbul'da birçok ilçeye yerleştirildi! Her sarsıntı kayıt altında olacak

ÇATALCA 2

Deprem tespiti için İstanbul'da birçok ilçeye yerleştirildi! Her sarsıntı kayıt altında olacak

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI

Deprem tespiti için İstanbul'da birçok ilçeye yerleştirildi! Her sarsıntı kayıt altında olacak

GÜZELCE

Deprem tespiti için İstanbul'da birçok ilçeye yerleştirildi! Her sarsıntı kayıt altında olacak

HAYDARPAŞA

Deprem tespiti için İstanbul'da birçok ilçeye yerleştirildi! Her sarsıntı kayıt altında olacak

HEYBELİADA

İTÜ TUZLA

KANDİLLİ

KARTAL

KARTAL

KİLYOS

ŞİLE

SİLİVRİ

SİLİVRİ 1

SİNANOBA

YEŞİLKÖY

ETİKETLER
#afad
#kandilli rasathanesi
#balıkesir
#İstanbul
#Deprem
#Deprem Ağlari
#Sismik Cihazlar
#Gündem
