Singo'da işlem tamam! Galatasaray ile Monaco anlaştı, son karar futbolcunun

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve bazı yönetim kurulu üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması kura çekimi için bugün saat 11.00 sularında kalkan özel uçakla Monte Carlo'ya gitti. Ancak, yarın TSİ 19.00'da yapılacak kura çekimi öncesi Özbek, Monaco Kulübü ile de Wilfried Singo için masaya oturdu ve Fransız ekibi ile anlaşma sağladı.

30 MİLYON EURO VE SATIŞ PAYI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Monaco ile Galatasaray, Singo için 30 milyon euro bonservis ve sonraki satışta kârdan %10 pay karşılığında anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar yıldız stopere de son teklifini sunarken Singo'nun bu teklife oldukça sıcak baktığı ifade edildi. Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcu ile 5 milyon euro civarında bir teklif sunduğu da gelen bilgiler arasında.

AKANJİ'DEN RET YANITI

Diğer yandan Galatasaray'ın ilgilendiği bir başka savunmacı olan Manuel Akanji ise sarı-kırmızılı kulübün son teklifini reddetti! Oyuncunun, istediği yıllık ücreti kulübe net bir şekilde ilettiği ve istediği rakamın altında gelen hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini bildirdiği belirtildi.

Galatasaray ve Manchester City, Manuel Akanji transferi için her konuda anlaşma sağlamış ve oyuncu ile pazarlıklara başlamıştı.

