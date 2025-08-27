Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Singo'da işlem tamam! Galatasaray ile Monaco anlaştı, son karar futbolcunun

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kura çekimi için gittiği Monte Carlo'da Wilfried Singo transferini bitirdi. Son sözü oyuncu söyleyecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Singo'da işlem tamam! Galatasaray ile Monaco anlaştı, son karar futbolcunun
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 14:47

Başkanı Dursun Özbek ve bazı yönetim kurulu üyeleri, UEFA 'nin lig aşaması için bugün saat 11.00 sularında kalkan özel uçakla Monte Carlo'ya gitti. Ancak, yarın TSİ 19.00'da yapılacak kura çekimi öncesi Özbek, Kulübü ile de Wilfried Singo için masaya oturdu ve Fransız ekibi ile anlaşma sağladı.

Singo'da işlem tamam! Galatasaray ile Monaco anlaştı, son karar futbolcunun
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı! Başkan Dursun Özbek açıkladı

30 MİLYON EURO VE SATIŞ PAYI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Monaco ile Galatasaray, Singo için 30 milyon euro bonservis ve sonraki satışta kârdan %10 pay karşılığında anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar yıldız stopere de son teklifini sunarken Singo'nun bu teklife oldukça sıcak baktığı ifade edildi. Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcu ile 5 milyon euro civarında bir teklif sunduğu da gelen bilgiler arasında.

Singo'da işlem tamam! Galatasaray ile Monaco anlaştı, son karar futbolcunun

AKANJİ'DEN RET YANITI

Diğer yandan Galatasaray'ın ilgilendiği bir başka savunmacı olan Manuel Akanji ise sarı-kırmızılı kulübün son teklifini reddetti! Oyuncunun, istediği yıllık ücreti kulübe net bir şekilde ilettiği ve istediği rakamın altında gelen hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini bildirdiği belirtildi.

Galatasaray ve Manchester City, Manuel Akanji transferi için her konuda anlaşma sağlamış ve oyuncu ile pazarlıklara başlamıştı.

ETİKETLER
#galatasaray
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#transfer
#Monaco
#kura çekimi
#singo
#akanji
#Wilfried Singo
#Manuel Akanji
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.