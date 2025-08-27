Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı! Başkan Dursun Özbek açıkladı

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın geleceğine dair bilmice devam ediyor.

DURUMU HENÜZ NETLEŞMEDİ

Sarı-kırmızılılar ile milli yıldız arasındaki krizde sular durulmuş gibi görünse de oyuncunun geleceği ile ilgili durum henüz netleşmedi.. Suudi Arabistan kulübü NEOM'dan 10 milyon dolardan 4 yıllık sözleşme teklifi alan 25 yaşındaki oyuncu, ayrılık talebinde bulunmuştu.

İDMANLARA ÇIKMADI

Ancak Barış Alper, yönetimin izin vermemesi üzerine geçtiğimiz hafta boyunca antrenmanlara çıkmamış ve son oynanan Kayserispor maçının kadrosunda da yer almamıştı. Menajeri Tuncay Maldan'ın da sarı-kırmızıları suçlayan açıklamalarıyla alevlenen tartışma sonrası Başkan Dursun Özbek, kadro planlamasını yaptıklarını ve Barış'ı kesinlikle satmayacaklarını açıklamıştı.

FİKRİ DEĞİŞMEDİ, GİTMEK İSTİYOR

Suudi ekibinin bonservis teklifini 40 milyon dolara kadar çıkarması da Galatasaray cephesinin fikrini değiştirmedi. Önceki gün yeniden takıma katılarak çalışmalara başlayan yıldız futbolcunun, fikrini değiştirmediği ve NEOM'dan gelen teklifin değerlendirilmesini istediği öğrenildi.

ÖZBEK GELECEK RAPORU BEKLİYOR

Ancak bu konuda tavrı net olan Başkan Özbek'in, Barış ile ilgili rapor beklediği öğrenildi.

PARA CEZASI VERİLEBİLİR

Başkan'ın gelecek rapora göre 25 yaşındaki futbolcuya para cezası verilip verilmemesini değerlendireceği ifade edildi. Buruk, Kayseri maçı sonrası yaptığı açıklamada taraftara seslenerek oyuncusunun linç edilmemesini istemişti. Öte yandan Barış Alper Yılmaz'ın teknik direktör Okan Buruk'tan da özür dilediği öğrenildi.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

25 yaşındaki kanat forvetin, Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Geçtiğimiz sezon 14 gol 5 asistlik performansla damga vuran Barış Alper, bu sezona da 3 gol 1 asistle başlamıştı.