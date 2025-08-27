Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı! Başkan Dursun Özbek açıkladı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, gelenler kadar gidenler de konuşuluyor. Son olarak adı Suudi Arabistan ekibi NEOM ile anılan milli yıldız Barış Alper Yılmaz, geçenlerde yaptığı paylaşımla gündeme gelmiş, takımla idmanlara çıkmamıştı. Bu süreçte yönetimle arası bozulan yıldız oyuncunun geleceği belirsizliğini korurken, bugün flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılarda başkan Dursun Özbek, Barış Alper için kritik bir karar verdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı! Başkan Dursun Özbek açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 10:57

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarına devam eden 'da 'ın geleceğine dair bilmice devam ediyor.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı! Başkan Dursun Özbek açıkladı

DURUMU HENÜZ NETLEŞMEDİ

Sarı-kırmızılılar ile milli yıldız arasındaki krizde sular durulmuş gibi görünse de oyuncunun geleceği ile ilgili durum henüz netleşmedi.. kulübü NEOM'dan 10 milyon dolardan 4 yıllık sözleşme teklifi alan 25 yaşındaki oyuncu, ayrılık talebinde bulunmuştu.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı! Başkan Dursun Özbek açıkladı

İDMANLARA ÇIKMADI

Ancak Barış Alper, yönetimin izin vermemesi üzerine geçtiğimiz hafta boyunca antrenmanlara çıkmamış ve son oynanan Kayserispor maçının kadrosunda da yer almamıştı. Menajeri Tuncay Maldan'ın da sarı-kırmızıları suçlayan açıklamalarıyla alevlenen tartışma sonrası Başkan Dursun Özbek, kadro planlamasını yaptıklarını ve Barış'ı kesinlikle satmayacaklarını açıklamıştı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı! Başkan Dursun Özbek açıkladı

FİKRİ DEĞİŞMEDİ, GİTMEK İSTİYOR

Suudi ekibinin bonservis teklifini 40 milyon dolara kadar çıkarması da Galatasaray cephesinin fikrini değiştirmedi. Önceki gün yeniden takıma katılarak çalışmalara başlayan yıldız futbolcunun, fikrini değiştirmediği ve NEOM'dan gelen teklifin değerlendirilmesini istediği öğrenildi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı! Başkan Dursun Özbek açıkladı

ÖZBEK GELECEK RAPORU BEKLİYOR

Ancak bu konuda tavrı net olan Başkan Özbek'in, Barış ile ilgili rapor beklediği öğrenildi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı! Başkan Dursun Özbek açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cimbom'a Premiere Lig'den rakip! Akanji transferinde karşı karşıya geldiler

PARA CEZASI VERİLEBİLİR

Başkan'ın gelecek rapora göre 25 yaşındaki futbolcuya para cezası verilip verilmemesini değerlendireceği ifade edildi. Buruk, Kayseri maçı sonrası yaptığı açıklamada taraftara seslenerek oyuncusunun linç edilmemesini istemişti. Öte yandan Barış Alper Yılmaz'ın teknik direktör Okan Buruk'tan da özür dilediği öğrenildi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı! Başkan Dursun Özbek açıkladı

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

25 yaşındaki kanat forvetin, Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Geçtiğimiz sezon 14 gol 5 asistlik performansla damga vuran Barış Alper, bu sezona da 3 gol 1 asistle başlamıştı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı! Başkan Dursun Özbek açıkladı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray transferde sona yaklaşıyor! Bissouma bombası
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#suudi arabistan
#barış alper yılmaz
#kriz
#Neom
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.