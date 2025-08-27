Menü Kapat
TGRT Haber
28°
Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Cimbom'a Premiere Lig'den rakip! Akanji transferinde karşı karşıya geldiler

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak Manchester City'nin İsviçreli yıldızı Manuel Akanji ile anlaşan Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncuya bir talip ise Premiere Lig'den çıktı. İşte detaylar...

Cimbom'a Premiere Lig'den rakip! Akanji transferinde karşı karşıya geldiler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.08.2025
09:44
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
09:44

'da çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda son hamlelerini yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda, kaleci ve stoper transferi için geri sayıma geçildi.

Cimbom'a Premiere Lig'den rakip! Akanji transferinde karşı karşıya geldiler

AKANJİ ÇIKMAZI

Cimbom'un ilgilendiği oyunculardan Manuel Akanji hakkında flaş bir gelişme de yaşandı. Galatasaray'ın, bonservisi için 15 milyon pound teklif ettiği öne sürülen İsviçreli oyuncu için transferde rakip çıktı.

Cimbom'a Premiere Lig'den rakip! Akanji transferinde karşı karşıya geldiler

İNGİLİZ BASINI DUYURDU

The Sun'da yer alan habere göre Akanji'nin tek talibi sarı-kırmızılılarla sınırlı değil. Oyuncu için 'den de talip var.

Cimbom'a Premiere Lig'den rakip! Akanji transferinde karşı karşıya geldiler

CİMBOM'A RAKİP CRYSTAL PALACE

Yaz transfer döneminde şu ana dek sadece iki oyuncuyu kadrosuna katan , takımın önemli isimlerinden Marc Guehi'yi kaybetme riskiyle de karşı karşıya. İngiliz ekibi, bu kaybın ihtimaline karşılık, 30 yaşındaki Akanji için bonuslarla birlikte 15 milyon sterlini bulan bir teklif sundu.

Cimbom'a Premiere Lig'den rakip! Akanji transferinde karşı karşıya geldiler

KARAR MANCHESTER CİTY'DE

'nin bu teklife nasıl yanıt vereceği henüz bilinmiyor. 2027'ye kadar City ile sözleşmesi bulunan İsviçreli oyuncunun piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Cimbom'a Premiere Lig'den rakip! Akanji transferinde karşı karşıya geldiler

#manchester city
#galatasaray
#transfer
#premier lig
#crystal palace
#Manuel Akanji
#Spor
TGRT Haber
