Cimbom'a Premiere Lig'den rakip! Akanji transferinde karşı karşıya geldiler

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda son hamlelerini yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda, kaleci ve stoper transferi için geri sayıma geçildi.

AKANJİ ÇIKMAZI

Cimbom'un ilgilendiği oyunculardan Manuel Akanji hakkında flaş bir gelişme de yaşandı. Galatasaray'ın, bonservisi için 15 milyon pound teklif ettiği öne sürülen İsviçreli oyuncu için transferde rakip çıktı.

İNGİLİZ BASINI DUYURDU

The Sun'da yer alan habere göre Akanji'nin tek talibi sarı-kırmızılılarla sınırlı değil. Oyuncu için Premier Lig'den de talip var.

CİMBOM'A RAKİP CRYSTAL PALACE

Yaz transfer döneminde şu ana dek sadece iki oyuncuyu kadrosuna katan Crystal Palace, takımın önemli isimlerinden Marc Guehi'yi kaybetme riskiyle de karşı karşıya. İngiliz ekibi, bu kaybın ihtimaline karşılık, 30 yaşındaki Akanji için bonuslarla birlikte 15 milyon sterlini bulan bir teklif sundu.

KARAR MANCHESTER CİTY'DE

Manchester City'nin bu teklife nasıl yanıt vereceği henüz bilinmiyor. 2027'ye kadar City ile sözleşmesi bulunan İsviçreli oyuncunun piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.