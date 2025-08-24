Menü Kapat
Futbol
Editor
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK Sakaryaspor'u 3-1 geçti!

Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 00:25
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 00:28

'in 3. haftasında , sahasında 'u 3-1 mağlup etti.

12. dakikada Akuazaoku’nun pasında ceza sahasında topla buluşan Burak Çoban’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada Brazao ceza sahasında yerde kalınca hakem Yusuf Ziya Gündüz penaltı noktasını gösterdi. hakem penaltı verdi.

26. dakikada beyaz noktanın başına Fredy’nin şutunda çift temas nedeniyle penaltı iptal edildi ve tekrar kullanılmasına karar verildi.

29. dakikada yeniden penaltıyı kullanan Fredy’nin topu ağlara gönderdi. 1-1

60. dakikada Brazao’nun köşe vuruşunda topla buluşan Ali Habeşoğlu’nun ortasında Ajeti kafaya meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1

64. dakikada Cenk’in pasında soldan ceza sahasına giren Seferi'nin şutunda top ağlarla buluştu. 3-1

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Mehmet Şengül, Eren Öksüzler
Bodrum FK: Sousa, Omar Imeri, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet (Mustafa Erdilman dk. 84), Brazao (Ege dk. 84), Seferi (Metin Türk dk. 90+2), Fredy, Dimitrov (Musah dk. 46), Ali Habeşoğlu (Celal Dumanlı dk. 77)
Yedekler: Bahri Can Tosun, İsmail Tarım, Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya, Enes Öğrüce
Teknik Direktör: Burhan Eşer
Sakaryaspor: Szumski (Göktuğ dk. 70), Sadık, Zwolinski (Salih dk. 70), Kakuta (Eren dk. 70), Akuazaoku, Serkan, Koloveçios, Burak, Burak Çoban, Doğukan (Abdurrahman dk. 78), Kobiljar (Alparslan dk. 82)
Yedekler: Oğuzhan Açıl, Batuhan Çakır, Alaaddin Okumuş, Ayberk Açıkgöz, Burak Yıldız
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Fredy (dk. 29 pen.), Ali Haşemoğlu (dk. 60), Seferi (dk. 64) (Bodrum FK), Burak Çoban (dk. 12) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Ahmet Aslan, Dimitrov, Brazo (Bodrum FK), Sadık Çiftpınar (Sakaryaspor)

ETİKETLER
#Futbol
#Türkiye
#sakaryaspor
#bodrum fk
#Trendyol 1. Lig
#Futbol
