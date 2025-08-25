Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Ümraniyespor Atakaş Hatayspor maçında kazanan çıkmadı

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Atakaş Hatayspor, 1-1 berabere kaldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ümraniyespor Atakaş Hatayspor maçında kazanan çıkmadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 00:25
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 00:28

’in 3. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada sol taraftan Görkem Sağlam’ın kullandığı kornerde altıpas üzerinde Kerim Alıcı’nın kafa vuruşunda yerden seken top üstten auta gitti.
25. dakikada Hatayspor yarı alanında Okoronkwo, Djokanovic’in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Muhammed Selim Özbek, Djokanovic’e sarı kart gösterdi. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Özbek, sarı kartı iptal ederek Djokanovic’i kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderdi.
34. dakikada sağ kanattan Benny’nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte Burak Öksüz’ün kafa vuruşunda top auta gitti.
45+4. dakikada sağ taraftan Görkem Sağlam’ın kullandığı kornerde, ön direkte Abdulkadir Parmak’ın kafa vuruşu sonrası kale önünde seken topu Okoronkwo tamamladı. 0-1
47. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Bardhi, Kerim Alıcı’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Muhammed Selim Özbek, penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Özbek, penaltıyı iptal etti.
55. dakikada orta alana yakın bir bölgede Ali Turap Bülbül, Engin Can Aksoy’un faulü sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Muhammed Selim Özbek, Engin Can Aksoy’a kırmızı kart gösterdi.
63. dakikada Benny’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Barış Ekincier, kaleciyle karşı karşıya altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla direğin yanında auta gitti.
84. dakikada pasla kullanılan kornerde sol kanattan Barış Ekincier’in yaptığı ortada altıpas üzerinde Batuhan Çelik'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
88. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bamgboye, yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

Ümraniyespor Atakaş Hatayspor maçında kazanan çıkmadı



Hakemler: Muhammed Selim Özbek, Rıdvan Çevik, Selami Dursun
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül (Talha Bartu Özdemir dk. 66), Glumac, Burak Öksüz, Emre Kaplan, Djokanovic, Hoti (Barış Ekincier dk. 62), Atalay Babacan (Batuhan Çelik dk. 62), Serkan Göksu, Benny, Jurgen Bardhi
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Yusuf Kocatürk, Yusuf Deniz Şaş, Yusuf Saitoğlu
Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı
Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak (Selimcan Temel dk. 90+3), Görkem Sağlam (Hodzic dk. 75), Engin Can Aksoy, Bamgboye, Okoronkwo, Strandberg (Massanga dk. 60)
Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Deniz Aksoy, Ali Yıldız, Ali Yıldız, Yiğit Ali Buz
Teknik Direktör: Gökhan Alaş
Goller: Batuhan Çelik (dk. 84) (Ümraniyespor), Okoronkwo (dk. 45+3) (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kartlar: Djokanovic (dk. 25) (Ümraniyespor), Engin Can Aksoy (dk. 55) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Emre Kaplan, Bülent Bölükbaşı (Teknik Direktör), Jurgen Bardhi, Talha Bartu Özdemir, Serkan Göksu (Ümraniyespor), Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Okoronkwo, Bekaj (Atakaş Hatayspor)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nusrat Allahverdi Yüzme Şampiyonası’nda dünya şampiyonu oldu!
ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#ümrâniyespor
#atakaş hatayspor
#maç sonucu
#Trendyol 1. Lig
#Türkiye Futbol Ligleri
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.