Ümraniyespor Atakaş Hatayspor maçında kazanan çıkmadı

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada sol taraftan Görkem Sağlam’ın kullandığı kornerde altıpas üzerinde Kerim Alıcı’nın kafa vuruşunda yerden seken top üstten auta gitti.

25. dakikada Hatayspor yarı alanında Okoronkwo, Djokanovic’in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Muhammed Selim Özbek, Djokanovic’e sarı kart gösterdi. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Özbek, sarı kartı iptal ederek Djokanovic’i kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderdi.

34. dakikada sağ kanattan Benny’nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte Burak Öksüz’ün kafa vuruşunda top auta gitti.

45+4. dakikada sağ taraftan Görkem Sağlam’ın kullandığı kornerde, ön direkte Abdulkadir Parmak’ın kafa vuruşu sonrası kale önünde seken topu Okoronkwo tamamladı. 0-1

47. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Bardhi, Kerim Alıcı’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Muhammed Selim Özbek, penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Özbek, penaltıyı iptal etti.

55. dakikada orta alana yakın bir bölgede Ali Turap Bülbül, Engin Can Aksoy’un faulü sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Muhammed Selim Özbek, Engin Can Aksoy’a kırmızı kart gösterdi.

63. dakikada Benny’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Barış Ekincier, kaleciyle karşı karşıya altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla direğin yanında auta gitti.

84. dakikada pasla kullanılan kornerde sol kanattan Barış Ekincier’in yaptığı ortada altıpas üzerinde Batuhan Çelik'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

88. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bamgboye, yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.





Hakemler: Muhammed Selim Özbek, Rıdvan Çevik, Selami Dursun

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül (Talha Bartu Özdemir dk. 66), Glumac, Burak Öksüz, Emre Kaplan, Djokanovic, Hoti (Barış Ekincier dk. 62), Atalay Babacan (Batuhan Çelik dk. 62), Serkan Göksu, Benny, Jurgen Bardhi

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Yusuf Kocatürk, Yusuf Deniz Şaş, Yusuf Saitoğlu

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak (Selimcan Temel dk. 90+3), Görkem Sağlam (Hodzic dk. 75), Engin Can Aksoy, Bamgboye, Okoronkwo, Strandberg (Massanga dk. 60)

Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Deniz Aksoy, Ali Yıldız, Ali Yıldız, Yiğit Ali Buz

Teknik Direktör: Gökhan Alaş

Goller: Batuhan Çelik (dk. 84) (Ümraniyespor), Okoronkwo (dk. 45+3) (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kartlar: Djokanovic (dk. 25) (Ümraniyespor), Engin Can Aksoy (dk. 55) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Emre Kaplan, Bülent Bölükbaşı (Teknik Direktör), Jurgen Bardhi, Talha Bartu Özdemir, Serkan Göksu (Ümraniyespor), Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Okoronkwo, Bekaj (Atakaş Hatayspor)