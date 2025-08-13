Menü Kapat
29°
Editor
 Baran Aksoy

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Karaman' iddialarına cevap

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Karaman'daki Çocuk Evleri'nde geçtiği iddia edilen yazışmalara ilişkin bir açıklama yayımladı. Yazışmların eski tarihli ve kurum bakımında olan çocuklara yönelik olmadığını belirtilen açıklamada, konuya illişkin soruşturma da başlatıldığı duyuruldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Karaman' iddialarına cevap
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
16:03
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
16:13

, bazı basın yayın organlarında yer alan ve Karaman’daki çocuk evlerinde geçtiği iddia edilen yazışmalara ilişkin açıklama yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Haberde yer alan mesajların çocukları hedef aldığına dair ifadeler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızca olayın tüm boyutlarıyla ilgili olarak ivedilikle başlatılmış olup, 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde söz konusu yazışmaların eski tarihli olduğu ve kurum bakımında olan çocuklarımıza yönelik olmadığı tespit edilmiştir. İnceleme sonucu mesajlardaki ifadelerin bazı kurum çalışanlarına yönelik olduğu belirlenmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Karaman' iddialarına cevap

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çocuklarımıza yönelik hiçbir kötü muameleye müsamaha göstermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Ayrıca içerikli haberlere yönelik yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu bir kez daha ifade ediyor, organlarını çocuklarla ilgili haberlerde gerekli hassasiyet ve özeni göstermeye davet ediyoruz"

https://x.com/tcailesosyal/status/1955601858103247320

