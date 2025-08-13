Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Karaman' iddialarına cevap

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan ve Karaman’daki çocuk evlerinde geçtiği iddia edilen yazışmalara ilişkin açıklama yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Haberde yer alan mesajların çocukları hedef aldığına dair ifadeler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızca olayın tüm boyutlarıyla ilgili olarak ivedilikle soruşturma başlatılmış olup, 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde söz konusu yazışmaların eski tarihli olduğu ve kurum bakımında olan çocuklarımıza yönelik olmadığı tespit edilmiştir. İnceleme sonucu mesajlardaki ifadelerin bazı kurum çalışanlarına yönelik olduğu belirlenmiştir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çocuklarımıza yönelik hiçbir kötü muameleye müsamaha göstermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Ayrıca dezenformasyon içerikli haberlere yönelik yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu bir kez daha ifade ediyor, medya organlarını çocuklarla ilgili haberlerde gerekli hassasiyet ve özeni göstermeye davet ediyoruz"

https://x.com/tcailesosyal/status/1955601858103247320