AK Parti komisyon üyeleri toplanıyor! Gündem İmralı

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yarın saat 15.00'da komisyon üyeleriyle toplantı yapılacak. Kapalı Grup Toplantısında İmralı'ya gidiş konusu ele alınacak.

"TERÖR BELASINDAN KURTULMANIN VAKTİ ÇOKTAN GELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında "Türki ye'nin sırtında büyük bir belaya dönüşen terör belasından kurtulmanın vakti artık çoktan geldi. Verilen mücadeleleri terörsüz Türkiye ile taçlandırmamız gerekiyor. Bunu sorumluluğu siz vekillerimizin omuzlarındadır" dedi.

BAHÇELİ'NİN İMRALI ÇIKIŞINA İLK YORUM

Öte yandan Erdoğan, Bahçeli'nin İmralı çıkışına da ilk yorumu yaptı. Erdoğan, "MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli de ilk günden itibaren yaptığı cesur, ufuk açıcı açıklamaları ile sürecin bugüne gelmesinde eşsiz katkılar sağladı. Biz de hassas çizgide yürüyerek sürece mihmandarlık yaptık. Bilinen bilinmeyen pek çok badireyi atlattık. Komisyonun fikir ve hedef birliği içinde çalışmasını son derece kıymetli buluyorum. Ülkemiz demokrasisine birlik ve beraberliğine yaptığı katkılarını takdirle karşılıyor, meclis başkanımızı ve komisyon üyelerimizi canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.