TGRT Haber
17°
Gündem
Ameliyatına 5'i cerrah 10 kişilik ekip girdi: Çıkışta poz verdiler

Nefes darlığı ve karnındaki şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran çiftçi Medeni Çelik'in karın bölgesinden 10 kişilik ekibin katıldığı 3,5 saatlik ameliyatla 4 kilogramlık kitle çıkarıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2025
15:10
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
15:10

'ın Erciş ilçesinde nefes darlığı ve karnındaki şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran Medeni Çelik'in karın bölgesinden 10 kişilik ekibin katıldığı 3,5 saatlik ameliyatla 4 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Ameliyatına 5'i cerrah 10 kişilik ekip girdi: Çıkışta poz verdiler

Erciş'e bağlı PayMahallesi'nde çiftçilikle geçimini sağlayan Çelik, karnındaki şişkinlik, nefes darlığı ve halsizliknedeniyleVanEğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde karnında kitle tespit edilen Çelik, ameliyata alındı. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. SebahattinÇelik ve 10 kişilik ekip tarafından yapılan ameliyatta, Çelik'in karın bölgesinden 17santimetre uzunluğunda ve 4kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Ameliyatına 5'i cerrah 10 kişilik ekip girdi: Çıkışta poz verdiler

3.5 SAAT SÜRDÜ

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrah Prof. Dr. Sabahattin Çelik, hastanın karın ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle başvurduğunu belirterek, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucunda, karnın sağ tarafında diyaframdan başlayıp pelvise kadar uzanan, oldukça geniş bir alanı kaplayan dev bir kitle tespit edildi. Hastada karında şişkinlik, ağrı ve rahatsızlık şikayetleri mevcuttu. Hastamızı yaklaşık bir hafta önce göğüs cerrahisi ve üroloji bölümleriyle birlikte multidisipliner bir ekip olarak ettik. Kitle, karaciğerin arka kısmından kaynaklanan, diyaframı ve sağ akciğer diyaframını içine alan, aşağıya doğru bağırsaklara kadar uzanan 4 kilogram ağırlığında bir yumuşak doku kitlesiydi. Patoloji sonucu henüz çıkmadı, dolayısıyla kitlenin tam türünü henüz bilmiyoruz ancak oldukça agresif bir tümördü. Ameliyat yaklaşık 3–3,5 saat sürdü. Toplamda 5 cerrah ve hemşire ile ameliyathane ekibi dahil yaklaşık 10 kişilik bir ekip görev aldı. Ameliyat başarıyla tamamlandı, hastamızın genel durumu şu anda iyi. Büyük ihtimalle yarın taburcu edeceğiz" diye konuştu.

Ameliyatına 5'i cerrah 10 kişilik ekip girdi: Çıkışta poz verdiler

'BÜYÜK AMELİYATLARIN MERKEZİ OLMA YOLUNDAYIZ'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gerçekleştirilen operasyonun önemine dikkat çekerek şunları söyledi:
"Hastanemiz giderek daha komplike vakaların gerçekleştirildiği, büyük ameliyatların yapıldığı bir merkez haline geliyor. Bugün de bunun bir örneğini yaşıyoruz. Biz istiyoruz ki tüm hastalar il dışına gitmeden tüm tedavi süreçlerini hastanemizde yürütebilsin. Bu mihvalde çalışmalarınızı sürdürüyoruz. Bugünkü vakada da gördüğümüz gibi birden çok branşın dahil olduğu büyük bir ameliyat. Bu tür organizasyonlar önemlidir, hastanelerin kalitesi açısında, birden fazla cerrahın farklı bölümlerden ameliyata eşlik ederek operasyonun başarılı bir şekilde yapılmış olmasından dolayı hem hocalarıma hem sağlık çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum, hastamıza da acil şifalar diliyorum."

Ameliyatına 5'i cerrah 10 kişilik ekip girdi: Çıkışta poz verdiler


Erciş'in Pay Mahallesi'nde ikamet eden ve çiftçilikle geçimini sağlayan Medeni Çelik, nefesimde bir sıkıntı olduğunu ve bu şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyleyerek, "Sabahattin Hoca yapılan tetkiklerle karın bölgemde bir kitle olduğunu fark etti. Böylece hastalığın varlığını anladık ama maalesef oldukça geç fark ettik. Kitle oldukça büyüktü, yaklaşık 4 kilo civarındaydı. Yalnızca biraz kırgınlık hissediyordum ama çalıştığım için bunu yorgunluğa bağlıyordum. Kilo artışı zannetmedim açıkçası. İşten dolayı yoruluyorum diyordum, o kadar. Yaklaşık son 40 güne kadar hiçbir belirti hissetmedim. Ancak sonrasında durum fark edilir hale geldi. Bunun üzerine doktorumuz Sabahattin Çelik'in yardımlarıyla hastaneye başvurdum. Yapılan tetkikler sonucu kitle tespit edildi. Çok şükür, şu an iyiyim. Başta doktorlarımız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Öte yandan Prof. Dr. Çelik, Çelik'e bağışladığı televizyondan dolayı teşekkür etti.

ETİKETLER
#çiftçi
#kanser
#ameliyat
#hafıza
#doktor
#Van
#Kitle İmha Silahları
#Gündem
