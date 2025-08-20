Anadolu Otoyolu'nda kamyon devrildi! İstanbul yönünde trafik durdu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde asfalt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Gelen bilgilere göre otoyolun İstanbul istikameti 1. viyadük mevkiinde, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen asfalt yüklü kamyon taşıdığı ağır yük nedeniyle savrularak devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

ALTERNATİF GÜZERGAH VERİLDİ

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Ulaşım, Abant kavşağından D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Ekipler, kamyonun kaldırılması ve yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.